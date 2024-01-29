USAID передало Укренерго два високовольтних автотрансформатори

Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) передало національній енергетичній компанії «Укренерго» два високовольтні автотрансформатори. Ця допомога підвищить надійність об’єднаної енергосистеми України і забезпечить її стабільне функціонування впродовж цієї та наступних зим.
USAID продовжує активно допомагати Україні на тлі її війни з Росією
Оскільки автотрансформатори вже в Укренерго, сторони відзначили цей важливий момент передачею сертифікату.
Закупівля та доставка обох автотрансформаторів профінансована Урядом Сполучених Штатів через USAID та реалізована в рамках USAID Проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ).
Виготовлення та доставка високовольтних автотрансформаторів, подібних до переданих, займає близько року.
Виготовлені турецькими компаніями Best та Astor, вони трансформують електричну енергію з мережі передачі високої напруги в електричну енергію для мереж розподілу середньої напруги.
Вони є ключовими компонентами основної енергетичної інфраструктури, які забезпечують надійність електропостачання.
Щоб підвищити стійкість енергетичної системи України в умовах війни і забезпечити українців електроенергією, Агентство США з міжнародного розвитку закупило і передасть НЕК «Укренерго» ще 16 автотрансформаторів.
Що важливо знати про співпрацю USAID та НЕК «Укренерго»
З початку повномасштабного вторгнення USAID надало НЕК «Укренерго» високовольтне й інформаційно-технологічне обладнання та засоби індивідуального захисту на загальну суму близько 10 млн доларів США.
USAID через Проєкт енергетичної безпеки допомагає «Укренерго» посилити фізичний захист високовольтних підстанцій.
Починаючи з 2019 року, USAID ПЕБ надає «Укренерго» всебічну технічну та консультативну допомогу в інтегруванні української енергосистеми до континентальної європейської мережі ENTSO-E.
Зокрема, USAID Проєкт енергетичної безпеки надав допомогу Укренерго у реалізації необхідного переліку технічних заходів для забезпечення відповідності вимогам ENTSO-E та запуску ринку допоміжних послуг в Україні на основі європейських принципів.
Наразі триває спільне дослідження щодо збільшення пропускної спроможності міждержавних перетинів.
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