USAID передало Укренерго два високовольтних автотрансформатори

Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) передало національній енергетичній компанії «Укренерго» два високовольтні автотрансформатори. Ця допомога підвищить надійність об’єднаної енергосистеми України і забезпечить її стабільне функціонування впродовж цієї та наступних зим.

USAID продовжує активно допомагати Україні на тлі її війни з Росією

Оскільки автотрансформатори вже в Укренерго, сторони відзначили цей важливий момент передачею сертифікату.

Закупівля та доставка обох автотрансформаторів профінансована Урядом Сполучених Штатів через USAID та реалізована в рамках USAID Проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ).

Ми вдячні нашим американським партнерам, які блискуче впоралися з усіма технічними складнощами та швидко доставили автотрансформатори до України. Саме таке обладнання було під прицілами російських атак минулої зими. Нові автотрансформатори дадуть змогу «Укренерго» значно підвищити надійність електропостачання українцям та запобігти перевантаженню обладнання, що вже працює в мережі. Це приклад ефективної міжнародної допомоги нашому енергетичному сектору та вагомий внесок Сполучених Штатів Америки в енергетичну безпеку України, – зазначив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. Поширити

Фото НЕК «Укренерго»

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні пані Бріджит Брінк зазначила: «Допомога Сполучених Штатів Україні у воєнний час дозволяє забезпечити функціонування критично важливої інфраструктури в умовах безперервних авіаударів з боку Росії. Уряд Сполучених Штатів підтверджує свою готовність і надалі підтримувати Національну енергетичну компанію «Укренерго» у закупівлі високотехнологічного обладнання та додаткових автотрансформаторів для забезпечення електроенергією українських домівок і підприємств впродовж цієї складної зими, коли Росія продовжує прицільні атаки по українських енергетичних об’єктах». Поширити

Виготовлення та доставка високовольтних автотрансформаторів, подібних до переданих, займає близько року.

Виготовлені турецькими компаніями Best та Astor, вони трансформують електричну енергію з мережі передачі високої напруги в електричну енергію для мереж розподілу середньої напруги.

Фото НЕК «Укренерго»

Вони є ключовими компонентами основної енергетичної інфраструктури, які забезпечують надійність електропостачання.

Щоб підвищити стійкість енергетичної системи України в умовах війни і забезпечити українців електроенергією, Агентство США з міжнародного розвитку закупило і передасть НЕК «Укренерго» ще 16 автотрансформаторів.

Що важливо знати про співпрацю USAID та НЕК «Укренерго»

З початку повномасштабного вторгнення USAID надало НЕК «Укренерго» високовольтне й інформаційно-технологічне обладнання та засоби індивідуального захисту на загальну суму близько 10 млн доларів США.

USAID через Проєкт енергетичної безпеки допомагає «Укренерго» посилити фізичний захист високовольтних підстанцій.

Починаючи з 2019 року, USAID ПЕБ надає «Укренерго» всебічну технічну та консультативну допомогу в інтегруванні української енергосистеми до континентальної європейської мережі ENTSO-E.

Зокрема, USAID Проєкт енергетичної безпеки надав допомогу Укренерго у реалізації необхідного переліку технічних заходів для забезпечення відповідності вимогам ENTSO-E та запуску ринку допоміжних послуг в Україні на основі європейських принципів.

Наразі триває спільне дослідження щодо збільшення пропускної спроможності міждержавних перетинів.