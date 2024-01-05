USAID допомагає Україні зміцнити енергетичну безпеку місцевих громад

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) через Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) допомагає Україні розгорнути мережу когенераційних установок і тим самим зміцнити енергетичну безпеку країни в умовах війни.

У партнерстві з Комітетом Верховної Ради України з енергетики та житлово-комунальних, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, НКРЕКП, USAID реалізовує програму розгортання когенерації малої та середньої потужності та допомагає в проведенні правових реформ, спрямованих на технічну оптимізацію та екологічну стійкість місцевих систем централізованого теплопостачання.

Мала та середня когенерація, яку USAID поставляє в Україну цієї зими, сприятиме стабільному теплопостачанню протягом опалювального сезону 2023-2024 років, – зазначила Кетлін Кірш, керівниця енергетичної групи Офісу критичної інфраструктури USAID/Україна. Поширити

Теплопостачальне підприємство м. Старокостянтинів Хмельницької області завершило установку та приєднання до мереж першої когенераційної установки (КГУ), придбаної коштом USAID через ПЕБ.

Обладнана газопоршневими двигуном, КГУ генерує одночасно теплову й електричну енергію для забезпечення потреб міських котелень в електропостачанні, і таким чином забезпечує безперебійне постачання тепла об’єктам критичної та соціальної інфраструктури, розташованої поблизу, а також мешканцям багатоквартирних будинків.

В рамках спільної з USAID ПЕБ реалізації проєктів по установці когенераційних установок теплопостачальні підприємства, в тому числі і м. Старокостянтинів, інвестують власні кошти в розробку проєктної документації, будівництво та облаштування майданчика, побудову необхідних мереж та під’єднань.

КГУ, надані USAID ПЕБ місцевим громадам, вже цього зимового періоду сприятимуть стабільному теплопостачанню під час опалювального сезону 2023-2024.

Минулого року теплопостачальне підприємство м. Старокостянтинів власним коштом придбало КГУ потужністю 500 кВ, що дозволило закрити одну третину потреб підприємства по енергозабезпеченню критичної інфраструктури міста.

Встановлення додаткової когенераційної установки потужністю 1067 кВ, наданої USAID ПЕБ, дозволяє закрити інші потреби підприємства у забезпеченні електроенергією.

Більше того, ця допомога від USAID дозволить забезпечити енергопостачання не тільки котелень міста, але й інших об’єктів критичної інфраструктури, зокрема місцевого водоканалу.

Завдяки встановленим КГУ безперебійне теплопостачання, не залежно від можливих відключень електрики, отримають кілька лікувальних закладів, 8 шкіл, 9 дитячих садочків, два гуртожитки та 16,5 тисяч осіб, що проживають у 150 багатоквартирних будинках.

Наше підприємство вдячне USAID за таку допомогу! Це дасть змогу не лише забезпечити теплопостачання всієї критичної інфраструктури міста, але й дозволить нашому теплопостачальному підприємству вийти на новий рівень розвитку. Ми зможемо зменшити собівартість послуг нашого підприємства за рахунок вартості електроенергії від КГУ, оскільки вона значна нижча за ринкову. Наше маленьке місто само не змогло би купити для себе таку установку так як таких коштів немає в бюджеті міста. Ця допомога – дуже цінна для нашої громади, – зазначив керівник комунального підприємства «Тепловик» Олександр Душенко. Поширити

Для стабільного тепло- та енергопостачання в зимовий період, USAID закуповує 91 когенераційну установку для 32 міст України та двох університетів.

Це обладнання загальною потужністю 56,5 МВт, інтегроване в системи централізованого теплопостачання, забезпечуватиме живлення місцевої критичної інфраструктури, таких як котельні, теплові пункти, насосні станції систем водопостачання та водовідведення, а також забезпечуватиме стабільне теплопостачання до понад 1 млн мешканців та близько 1000 соціальних об’єктів.

Когенераційні установки малої та середньої потужності, які закуповує та передає місцевим громадам USAID ПЕБ, дозволить місцевим теплопостачальним підприємствам генерувати електроенергію для власних потреб або продажу в енергомережу не лише в умовах війни, що триває, а й по її закінченню.

Всупереч спробам Росії зруйнувати енергетичну систему України, USAID активно працює над посиленням стійкості енергетичної інфраструктури країни шляхом впровадження сучасних ефективних технологічних рішень.