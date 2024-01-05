USAID помогает Украине укрепить энергетическую безопасность местных общин

Агентство США по международному развитию (USAID) через Проект энергетической безопасности (ПЭБ) помогает Украине развернуть сеть когенерационных установок и тем самым укрепить энергетическую безопасность страны в условиях войны.

В партнерстве с Комитетом Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным, Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, НКРЭКУ, USAID реализует программу развертывания когенерации малой и средней мощности и помогает в проведении правовых реформ, направленных на техническую оптимизацию и экологическую устойчивость централизованного теплоснабжения.

Малая и средняя когенерация, поставляемая USAID в Украину этой зимой, будет способствовать стабильному теплоснабжению в течение отопительного сезона 2023-2024 годов, – отметила Кэтлин Кирш, руководитель энергетической группы Офиса критической инфраструктуры USAID/Украина. Поделиться

Теплоснабжающее предприятие г. Староконстантинов Хмельницкой области завершило установку и присоединение к сетям первой когенерационной установки (КГУ), приобретенной на средства USAID через ПЭБ.

Оснащенная газопоршневым двигателем, КГУ генерирует одновременно тепловую и электрическую энергию для обеспечения потребностей городских котельных в электроснабжении, и таким образом обеспечивает бесперебойную поставку тепла объектам критической и социальной инфраструктуры, расположенной поблизости, а также жильцам многоквартирных домов.

В рамках совместной с USAID ПЭБ реализации проектов по установке когенерационных установок теплоснабжающие предприятия, в том числе и г. Староконстантинов, инвестируют собственные средства в разработку проектной документации, строительство и обустройство площадки, построение необходимых сетей и подключений.

КГУ, предоставленные USAID ПЭБ местным общинам, уже в этот зимний период будут способствовать стабильному теплоснабжению во время отопительного сезона 2023-2024.

В прошлом году теплоснабжающее предприятие г. Староконстантинов за свой счет приобрело КГУ мощностью 500 кВ, что позволило закрыть одну треть потребностей предприятия по энергообеспечению критической инфраструктуры города.

Установка дополнительной когенерационной установки мощностью 1067 кВ, предоставленной USAID ПЭБ, позволяет закрыть другие потребности предприятия в снабжении электроэнергией.

Более того, эта помощь от USAID позволит обеспечить энергоснабжение не только котельных города, но и других объектов критической инфраструктуры, в частности, местного водоканала.

Благодаря установленным КГУ бесперебойное теплоснабжение, независимо от возможных отключений электричества, получат несколько лечебных заведений, 8 школ, 9 детских садов, два общежития и 16,5 тысяч человек, проживающих в 150 многоквартирных домах.

Наше предприятие благодарит USAID за такую помощь! Это позволит не только обеспечить теплоснабжение всей критической инфраструктуры города, но позволит нашему теплоснабжающему предприятию выйти на новый уровень развития. Мы сможем уменьшить себестоимость услуг нашего предприятия за счет стоимости электроэнергии от КГУ, поскольку она значительно ниже рыночной. Наш маленький город сам не смог бы купить для себя такую установку, так как таких средств нет в бюджете города. Эта помощь – очень ценная для нашей общины, – отметил руководитель коммунального предприятия «Тепловик» Александр Душенко. Поделиться

Для стабильного тепло- и энергоснабжения в зимний период USAID закупает 91 когенерационную установку для 32 городов Украины и двух университетов.

Это оборудование общей мощностью 56,5 МВт, интегрированное в системы централизованного теплоснабжения, будет обеспечивать питание местной критической инфраструктуры, таких как котельные, тепловые пункты, насосные станции систем водоснабжения и водоотведения, а также обеспечивать стабильное теплоснабжение более 1 млн жителей и около 1000 социальных .

Когенерационные установки малой и средней мощности, которые закупает и передает местным общинам USAID ПЭБ, позволит местным теплоснабжающим предприятиям генерировать электроэнергию для собственных нужд или продажи в энергосети не только в условиях продолжающейся войны, но и по ее окончании.

Вопреки попыткам России разрушить энергетическую систему Украины USAID активно работает над усилением устойчивости энергетической инфраструктуры страны путем внедрения современных эффективных технологических решений.