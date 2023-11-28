USAID допоможе Україні реформувати сектор центрального теплопостачання

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) підписали Меморандум про взаєморозуміння, який має на меті покращення стійкості, ефективності та конкурентоспроможності сектору централізованого теплопостачання.
Згідно з Меморандумом, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) через Проєкт енергетичної безпеки надаватиме підтримку Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України у реформуванні сектору централізованого теплопостачання на місцевому та національному рівнях, сприятиме підвищенню енергетичної сталості завдяки розподіленій генерації, використанню відновлюваної енергії та модернізації сектору централізованого теплопостачання.
Олександр Бутенко, заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України зазначив:
Меморандум передбачає розробку політик і формування структур для подальшого інтегрування скоординованих, довгострокових систем централізованого теплопостачання в планування на місцевому рівні.
Увага надається забезпеченню дієвих програм централізованого теплопостачання, підвищенню стійкості, сталості та ефективності виробництва тепла, включаючи інтеграцію розподіленої генерації.
За допомогою одночасного виробництва електричної та теплової енергії когенерація відіграватиме ключову роль у зменшенні відключень енергії під час аварійних ситуацій та забезпечить постійне постачання енергії об’єктам критичної інфраструктури в місцевих громадах.
За словами Майкла Трейнора, керівника USAID ПЕБ, сторони працюватимуть над удосконаленням регуляторної бази для сектору централізованого теплопостачання з метою підвищення його фінансової сталості.
Співпраця включатиме не тільки задоволення нагальних потреб, а й допомогу у стратегічному плануванні повоєнного відновлення сектору теплопостачання.
Вона також передбачає підвищення обізнаності громадськості щодо реформ у секторі централізованого теплопостачання і законодавчих змін для покращення розуміння впливу реформ на зміцнення енергетичної безпеки України.
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