USAID допоможе Україні реформувати сектор центрального теплопостачання

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) підписали Меморандум про взаєморозуміння, який має на меті покращення стійкості, ефективності та конкурентоспроможності сектору централізованого теплопостачання.

Згідно з Меморандумом, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) через Проєкт енергетичної безпеки надаватиме підтримку Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України у реформуванні сектору централізованого теплопостачання на місцевому та національному рівнях, сприятиме підвищенню енергетичної сталості завдяки розподіленій генерації, використанню відновлюваної енергії та модернізації сектору централізованого теплопостачання.

Олександр Бутенко, заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України зазначив:

«Реформування енергетичного сектору відповідно до кращих практик Європейського Союзу, оптимізація муніципальної системи теплопостачання України, популяризації широкомасштабного впровадження децентралізованого енергопостачання, інтеграція різноманітних джерел відновлюваної енергії, підвищення енергоефективності, сприятимуть декарбонізації енергетичної системи та підвищенню енергетичної безпеки України. Я вдячний американським партнерам за готовність допомагати Україні на шляху до трансформації та модернізації нашої енергосистеми». Поширити

Фото: USAІD Проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ)

Меморандум передбачає розробку політик і формування структур для подальшого інтегрування скоординованих, довгострокових систем централізованого теплопостачання в планування на місцевому рівні.

Увага надається забезпеченню дієвих програм централізованого теплопостачання, підвищенню стійкості, сталості та ефективності виробництва тепла, включаючи інтеграцію розподіленої генерації.

За допомогою одночасного виробництва електричної та теплової енергії когенерація відіграватиме ключову роль у зменшенні відключень енергії під час аварійних ситуацій та забезпечить постійне постачання енергії об’єктам критичної інфраструктури в місцевих громадах.

За словами Майкла Трейнора, керівника USAID ПЕБ, сторони працюватимуть над удосконаленням регуляторної бази для сектору централізованого теплопостачання з метою підвищення його фінансової сталості.

«Для посилення стійкості інфраструктури теплопостачання та забезпечення постачання енергії об’єктам критичної інфраструктури в місцевих громадах, ми зосередимось на підтримці низки інвестиційних проєктів для розподіленої генерації з використанням різноманітних джерел енергії та розбудові технічної спроможності органів місцевої влади й зацікавлених сторін сектору, на додачу до особливої уваги, яку ми приділятимемо розробці нормативних документів щодо розподіленої генерації у системах централізованого теплопостачання,» – наголосив пан Трейнор. Поширити

Співпраця включатиме не тільки задоволення нагальних потреб, а й допомогу у стратегічному плануванні повоєнного відновлення сектору теплопостачання.

Вона також передбачає підвищення обізнаності громадськості щодо реформ у секторі централізованого теплопостачання і законодавчих змін для покращення розуміння впливу реформ на зміцнення енергетичної безпеки України.