USAID поможет Украине реформировать сектор центрального теплоснабжения

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и USAID Проект энергетической безопасности (ПЭБ) подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на улучшение устойчивости, эффективности и конкурентоспособности сектора централизованного теплоснабжения.
Согласно Меморандуму, Агентство США по международному развитию (USAID) через Проект энергетической безопасности будет оказывать поддержку Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в реформировании сектора централизованного теплоснабжения на местном и национальном уровнях, будет способствовать повышению энергетической устойчивости благодаря распределенной генерации, использованию возобновляемой энергии и модернизации сектора централизованного теплоснабжения/
Александр Бутенко, заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины:
Меморандум предусматривает разработку политик и формирование структур для дальнейшего интегрирования скоординированных, долгосрочных систем централизованного теплоснабжения в планирование на местном уровне.
Внимание уделяется обеспечению действенных программ централизованного теплоснабжения, повышению устойчивости и эффективности производства тепла, включая интеграцию распределенной генерации.
С помощью одновременного производства электрической и тепловой энергии когенерация будет играть ключевую роль в уменьшении отключений энергии во время аварийных ситуаций и обеспечит постоянную поставку энергии объектам критической инфраструктуры в местных общинах.
По словам Майкла Трейнора, руководителя USAID ПЭБ, стороны будут работать над усовершенствованием регуляторной базы для сектора централизованного теплоснабжения с целью повышения его финансовой устойчивости.
Сотрудничество будет включать не только удовлетворение неотложных потребностей, но и помощь в стратегическом планировании послевоенного восстановления сектора теплоснабжения.
Оно также предусматривает повышение осведомленности общественности о реформах в секторе централизованного теплоснабжения и законодательных изменений для улучшения понимания влияния реформ на укрепление энергетической безопасности Украины.
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