USAID поможет Украине реформировать сектор центрального теплоснабжения

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и USAID Проект энергетической безопасности (ПЭБ) подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на улучшение устойчивости, эффективности и конкурентоспособности сектора централизованного теплоснабжения.

Согласно Меморандуму, Агентство США по международному развитию (USAID) через Проект энергетической безопасности будет оказывать поддержку Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в реформировании сектора централизованного теплоснабжения на местном и национальном уровнях, будет способствовать повышению энергетической устойчивости благодаря распределенной генерации, использованию возобновляемой энергии и модернизации сектора централизованного теплоснабжения/

Александр Бутенко, заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины:

Реформирование энергетического сектора в соответствии с лучшими практиками Европейского Союза, оптимизация муниципальной системы теплоснабжения Украины, популяризация широкомасштабного внедрения децентрализованного энергоснабжения, интеграция различных источников возобновляемой энергии, повышение энергоэффективности, будут способствовать декарбонизации энергетической системы и повышению энергетической безопасности. Я благодарен американским партнерам за готовность помогать Украине на пути трансформации и модернизации нашей энергосистемы. Поделиться

Фото: USAID Проект энергетической безопасности (ПЭБ)

Меморандум предусматривает разработку политик и формирование структур для дальнейшего интегрирования скоординированных, долгосрочных систем централизованного теплоснабжения в планирование на местном уровне.

Внимание уделяется обеспечению действенных программ централизованного теплоснабжения, повышению устойчивости и эффективности производства тепла, включая интеграцию распределенной генерации.

С помощью одновременного производства электрической и тепловой энергии когенерация будет играть ключевую роль в уменьшении отключений энергии во время аварийных ситуаций и обеспечит постоянную поставку энергии объектам критической инфраструктуры в местных общинах.

По словам Майкла Трейнора, руководителя USAID ПЭБ, стороны будут работать над усовершенствованием регуляторной базы для сектора централизованного теплоснабжения с целью повышения его финансовой устойчивости.

Для усиления устойчивости инфраструктуры теплоснабжения и обеспечения поставки энергии объектам критической инфраструктуры в местных общинах, мы сосредоточимся на поддержке ряда инвестиционных проектов для распределенной генерации с использованием различных источников энергии и технической способности органов местной власти и заинтересованных сторон сектора, в дополнение к особоve внимани., которое мы будем уделять разработке нормативных документов по распределенной генерации в системах централизованного теплоснабжения, – подчеркнул Трейнор. Поделиться

Сотрудничество будет включать не только удовлетворение неотложных потребностей, но и помощь в стратегическом планировании послевоенного восстановления сектора теплоснабжения.

Оно также предусматривает повышение осведомленности общественности о реформах в секторе централизованного теплоснабжения и законодательных изменений для улучшения понимания влияния реформ на укрепление энергетической безопасности Украины.