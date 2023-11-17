USAID помогает модернизировать систему диспетчеризации Оператора ГТС Украины

USAID Проект энергетической безопасности (ПЭБ) предоставил Оператору газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) широкий набор программных средств моделирования для поддержки ежедневных процессов диспетчеризации.
Программные средства, предоставленные USAID ПЭБ, помогают осуществлять расчеты для принятия решений на основе данных, что делает работу ОГТСУ более эффективной и рациональной.
Эта помощь USAID включает жизненно важные функции, включая онлайн-реконструкцию текущих технологических процессов, инструменты офлайн-моделирования различных гипотетических сценариев с целью оптимизации работы сети и потребления газа, выявления утечек, планирования суточных режимов, а также проведения тренингов для команд диспетчеров.
По словам руководителя газовой команды USAID ПЭБ Джастина Гунесинге, ОГТСУ получил современные инструменты, необходимые для операционного контроля надзора, моделирования и оптимизации процессов транспортировки природного газа.
Программное обеспечение уже использовали в стратегических проектах, таких как «Независимая техническая экспертиза сценариев стресс-тестов для зимнего сезона 2023/2024 гг.», реализованного совместно с USAID ПЭБ, Секретариатом Энергетического Сообщества, Объединенным исследовательским центром Европейского Комиссии Украины и «Оптимизация газотранспортной системы Украины», который также выполнил USAID ПЭБ.
Результаты анализа позволяют ОГТСУ ориентироваться в различных сценариях работы, выбирать лучшую техническую конфигурацию газотранспортной системы, а значит, принимать обоснованные решения и разрабатывать соответствующие стратегии.
Программное обеспечение также улучшило прозрачность данных, надежность, эффективность, безопасность и устойчивость к потенциальным угрозам. Оценивая его влияние, Андрей Цинкалюк, эксперт газового сектора USAID ПЭБ, подчеркнул, что благодаря этому программному обеспечению ОГТСУ может осуществлять мониторинг в режиме реального времени и контролировать различные операционные аспекты, что позволяет быстро реагировать на изменение спроса и чрезвычайные ситуации в газотранспортной инфраструктуре.
Компания также может моделировать и анализировать разные операционные сценарии и оценивать потенциальное влияние различных условий на газотранспортную систему.
Это поможет ОГТСУ принимать профилактические меры для предотвращения проблем или уменьшения рисков, а также быстро реагировать на изменение спроса и аварийные ситуации в газотранспортной инфраструктуре.
Эксперты ОГТСУ подчеркнули важность этой помощи, а также обучение, проведенное для ключевых пользователей.
По словам начальника департамента диспетчерского управления ОГТСУ Павла Ягоды, Оператор ГТС Украины обеспечил интеграцию предоставленного программного обеспечения со всеми соответствующими ИТ-системами, имеющимися в компании, в том числе с новой системой SCADA.
Это позволяет команде обеспечить диспетчерские бригады всеми необходимыми данными по мониторингу и управлению технологическим процессом в онлайн-режиме, а также проводить анализ для определения потенциальных направлений оптимизации затрат.
Кроме того, USAID Проект энергетической безопасности обеспечил ОГТСУ техническую поддержку в течение двух лет для дальнейшего развития решений, основанных на использовании программного обеспечения. Это позволит компании воспользоваться всеми возможностями нового программного обеспечения.
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