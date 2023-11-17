USAID помогает модернизировать систему диспетчеризации Оператора ГТС Украины

Программные средства, предоставленные USAID ПЭБ, помогают осуществлять расчеты для принятия решений на основе данных, что делает работу ОГТСУ более эффективной и рациональной.

Эта помощь USAID включает жизненно важные функции, включая онлайн-реконструкцию текущих технологических процессов, инструменты офлайн-моделирования различных гипотетических сценариев с целью оптимизации работы сети и потребления газа, выявления утечек, планирования суточных режимов, а также проведения тренингов для команд диспетчеров.

По словам руководителя газовой команды USAID ПЭБ Джастина Гунесинге, ОГТСУ получил современные инструменты, необходимые для операционного контроля надзора, моделирования и оптимизации процессов транспортировки природного газа.

Программное обеспечение уже использовали в стратегических проектах, таких как «Независимая техническая экспертиза сценариев стресс-тестов для зимнего сезона 2023/2024 гг.», реализованного совместно с USAID ПЭБ, Секретариатом Энергетического Сообщества, Объединенным исследовательским центром Европейского Комиссии Украины и «Оптимизация газотранспортной системы Украины», который также выполнил USAID ПЭБ.

Результаты анализа позволяют ОГТСУ ориентироваться в различных сценариях работы, выбирать лучшую техническую конфигурацию газотранспортной системы, а значит, принимать обоснованные решения и разрабатывать соответствующие стратегии.

Программное обеспечение также улучшило прозрачность данных, надежность, эффективность, безопасность и устойчивость к потенциальным угрозам. Оценивая его влияние, Андрей Цинкалюк, эксперт газового сектора USAID ПЭБ, подчеркнул, что благодаря этому программному обеспечению ОГТСУ может осуществлять мониторинг в режиме реального времени и контролировать различные операционные аспекты, что позволяет быстро реагировать на изменение спроса и чрезвычайные ситуации в газотранспортной инфраструктуре.

Компания также может моделировать и анализировать разные операционные сценарии и оценивать потенциальное влияние различных условий на газотранспортную систему.

Это поможет ОГТСУ принимать профилактические меры для предотвращения проблем или уменьшения рисков, а также быстро реагировать на изменение спроса и аварийные ситуации в газотранспортной инфраструктуре.

Эксперты ОГТСУ подчеркнули важность этой помощи, а также обучение, проведенное для ключевых пользователей.

Программное обеспечение для моделирования процессов диспетчеризации является важным шагом в постоянной модернизации диспетчерских ИТ-систем ОГТСУ. Совместно с USAID Проектом энергетической безопасности мы разработали точную гидравлическую модель нашей сети, которая помогает нам моделировать разные варианты развития сети, - отметил Андрей Дацюк, Главный диспетчер ОГТСУ. Поделиться

По словам начальника департамента диспетчерского управления ОГТСУ Павла Ягоды, Оператор ГТС Украины обеспечил интеграцию предоставленного программного обеспечения со всеми соответствующими ИТ-системами, имеющимися в компании, в том числе с новой системой SCADA.

Это позволяет команде обеспечить диспетчерские бригады всеми необходимыми данными по мониторингу и управлению технологическим процессом в онлайн-режиме, а также проводить анализ для определения потенциальных направлений оптимизации затрат.

Кроме того, USAID Проект энергетической безопасности обеспечил ОГТСУ техническую поддержку в течение двух лет для дальнейшего развития решений, основанных на использовании программного обеспечения. Это позволит компании воспользоваться всеми возможностями нового программного обеспечения.