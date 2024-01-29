USAID передало Укрэнерго два высоковольтных автотрансформатора

Агентство Соединенных Штатов Америки по международному развитию (USAID) передало национальной энергетической компании «Укрэнерго» два высоковольтных автотрансформатора. Эта помощь повысит надежность объединенной энергосистемы Украины и обеспечит ее стабильное функционирование в течение этой и последующих зим.

USAID продолжает активно помогать Украине на фоне войны с Россией

Поскольку автотрансформаторы уже в “Укрэнерго”, стороны отметили этот важный момент передачей сертификата.

Закупка и доставка автотрансформаторов профинансирована правительством Соединенных Штатов через USAID и реализована в рамках USAID Проекта энергетической безопасности (ПЭБ).

Мы благодарны нашим американским партнерам, которые блестяще справились со всеми техническими сложностями и быстро доставили автотрансформаторы в Украину. Именно такое оборудование было под прицелами российских атак минувшей зимой. Новые автотрансформаторы позволят «Укрэнерго» значительно повысить надежность электроснабжения украинцам и предотвратить перегрузку уже работающего в сети оборудования. Это пример эффективной международной помощи нашему энергетическому сектору и весомый вклад Соединенных Штатов Америки в энергетическую безопасность Украины, – отметил председатель правления "Укрэнерго” Владимир Кудрицкий. Поделиться

Фото: НЭК «Укрэнерго»

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине госпожа Бриджит Бринк отметила: «Помощь Соединенных Штатов Украине в военное время позволяет обеспечить функционирование критически важной инфраструктуры в условиях непрерывных авиаударов со стороны России. Правительство Соединенных Штатов подтверждает свою готовность и дальше поддерживать Национальную энергетическую компанию «Укрэнерго» в закупке высокотехнологичного оборудования и дополнительных автотрансформаторов для обеспечения электроэнергией украинских домов и предприятий в течение этой сложной зимы, когда Россия продолжает прицельные атаки по украинским энергетическим объектам». Поделиться

Изготовление и доставка высоковольтных автотрансформаторов, подобных переданным, занимает около года.

Изготовленные турецкими компаниями Best и Astor, они трансформируют электрическую энергию из сети передачи высокого напряжения в электрическую энергию для сетей распределения среднего напряжения.

Фото: НЭК «Укрэнерго»

Они являются ключевыми компонентами основной энергетической инфраструктуры, обеспечивающими надежность электроснабжения.

Чтобы повысить устойчивость энергетической системы Украины в условиях войны и обеспечить украинцев электроэнергией, Агентство США по международному развитию закупило и передаст НЭК «Укрэнерго» еще 16 автотрансформаторов.

Что важно знать о сотрудничестве USAID и НЭК «Укрэнерго»

С начала полномасштабного вторжения USAID предоставило НЭК «Укрэнерго» высоковольтное и информационно-технологическое оборудование и средства индивидуальной защиты на общую сумму около 10 млн. долларов США.

USAID через Проект энергетической безопасности помогает "Укрэнерго" усилить физическую защиту высоковольтных подстанций.

Начиная с 2019 года USAID ПЭБ оказывает «Укрэнерго» всестороннюю техническую и консультативную помощь в интегрировании украинской энергосистемы в континентальную европейскую сеть ENTSO-E.

В частности, USAID Проект энергетической безопасности оказал помощь Укрэнерго в реализации необходимого перечня технических мер по обеспечению соответствия требованиям ENTSO-E и запуску рынка вспомогательных услуг в Украине на основе европейских принципов.

В настоящее время продолжается совместное исследование по увеличению пропускной способности межгосударственных связей.