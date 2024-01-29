USAID передало Укрэнерго два высоковольтных автотрансформатора

Агентство Соединенных Штатов Америки по международному развитию (USAID) передало национальной энергетической компании «Укрэнерго» два высоковольтных автотрансформатора. Эта помощь повысит надежность объединенной энергосистемы Украины и обеспечит ее стабильное функционирование в течение этой и последующих зим.
USAID продолжает активно помогать Украине на фоне войны с Россией
Поскольку автотрансформаторы уже в “Укрэнерго”, стороны отметили этот важный момент передачей сертификата.
Закупка и доставка автотрансформаторов профинансирована правительством Соединенных Штатов через USAID и реализована в рамках USAID Проекта энергетической безопасности (ПЭБ).
Изготовление и доставка высоковольтных автотрансформаторов, подобных переданным, занимает около года.
Изготовленные турецкими компаниями Best и Astor, они трансформируют электрическую энергию из сети передачи высокого напряжения в электрическую энергию для сетей распределения среднего напряжения.
Они являются ключевыми компонентами основной энергетической инфраструктуры, обеспечивающими надежность электроснабжения.
Чтобы повысить устойчивость энергетической системы Украины в условиях войны и обеспечить украинцев электроэнергией, Агентство США по международному развитию закупило и передаст НЭК «Укрэнерго» еще 16 автотрансформаторов.
Что важно знать о сотрудничестве USAID и НЭК «Укрэнерго»
С начала полномасштабного вторжения USAID предоставило НЭК «Укрэнерго» высоковольтное и информационно-технологическое оборудование и средства индивидуальной защиты на общую сумму около 10 млн. долларов США.
USAID через Проект энергетической безопасности помогает "Укрэнерго" усилить физическую защиту высоковольтных подстанций.
Начиная с 2019 года USAID ПЭБ оказывает «Укрэнерго» всестороннюю техническую и консультативную помощь в интегрировании украинской энергосистемы в континентальную европейскую сеть ENTSO-E.
В частности, USAID Проект энергетической безопасности оказал помощь Укрэнерго в реализации необходимого перечня технических мер по обеспечению соответствия требованиям ENTSO-E и запуску рынка вспомогательных услуг в Украине на основе европейских принципов.
В настоящее время продолжается совместное исследование по увеличению пропускной способности межгосударственных связей.
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