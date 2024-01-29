Скільки допомоги отримала Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ — дані Мінфіну

Міжнародні партнери від початку повномасштабного вторгнення РФ спрямували до України 73,7 млрд доларів фінансової допомоги.

Скільки допомоги отримала Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ

За даними відомства, вд 24 лютого 2022 року міжнародні партнери спрямували Україні 73,7 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки.

Вдячний за допомогу, яку надає уряд Франції від початку російського повномасштабного вторгнення — це вагомий внесок в стабільність фінансової системи та економіки України. Від лютого 2022 року загальна сума бюджетної підтримки від Франції становить близько 400 млн євро, — сказав Марченко. Поширити

У контексті обговорення держбюджету України на 2024 рік, міністр фінансів наголосив, що потреба у зовнішньому фінансуванні становить понад 37 млрд доларів США.

Допомога Німеччини Україні

З початку повномасштабної війни з РФ Німеччина надала Україні кілька видів артилерії, танки Leopard старішої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

За словами генерального інспектора збройних сил Німеччини Карстена Бройєра очікується, що в 2024 році, Берлін також надасть Україні близько 200 тис снарядів.

Тим часом Київ запросив у Німеччини далекобійні ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 км. При цьому канцлер виступив проти такої ідеї.

Попри усе, компанія Taurus Systems GmbH, зі свого боку, готова швидко поповнити запаси далекобійних ракет Німеччини у разі постачання їх Україні.