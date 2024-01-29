Сколько помощи получила Украина с начала полномасштабного вторжения РФ — данные Минфина

Международные партнеры с начала полномасштабного вторжения РФ направили в Украину 73,7 млрд долларов финансовой помощи.

Сколько помощи получила Украина с начала полномасштабного вторжения РФ

По данным ведомства, в 24 февраля 2022 года международные партнеры направили Украине 73,7 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки.

Благодарен за помощь, оказываемую правительством Франции с начала российского полномасштабного вторжения — это весомый вклад в стабильность финансовой системы и экономики Украины. С февраля 2022 года общая сумма бюджетной поддержки от Франции составляет около 400 млн евро, — сказал Марченко. Поделиться

В контексте обсуждения госбюджета Украины на 2024 год министр финансов подчеркнул, что потребность во внешнем финансировании составляет более 37 млрд долларов США.

Помощь Германии Украине

С начала полномасштабной войны с РФ Германия предоставила Украине несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

По словам генерального инспектора вооруженных сил Германии Карстена Бройера ожидается, что в 2024 году Берлин также предоставит Украине около 200 тыс. снарядов.

Тем временем Киев пригласил в Германии дальнобойные ракеты Taurus, способные уничтожать цели на расстоянии до 500 км. При этом канцлер выступил против такой идеи.

Тем не менее, компания Taurus Systems GmbH, со своей стороны, готова быстро пополнить запасы дальнобойных ракет Германии в случае поставки их Украине.