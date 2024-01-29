До Києва прибули американські інспектори. Яка мета візиту
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До Києва прибули американські інспектори. Яка мета візиту

До України навідалися інспектори від Пентагону, Держдепу та USAID
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Джерело:  Посольство США в Україні

До Києва 29 січня прибули інспектори Міноборони США, Держдепартаменту та Агентства з міжнародного розвитку для перевірки наданої Україні допомоги.

До України навідалися інспектори від Пентагону, Держдепу та USAID

Рада знову привітати у Києві трьох генеральних інспекторів від Міністерства оборони, Держдепартаменту та USAID. Їхні зустрічі з виконавцями, партнерами та українським урядом сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою Україні з боку США, — йдеться в заяві Брінк.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що в разі припинення військової та фінансової підтримки України з боку США, "буде серйозна загроза" для Європи. Водночас глава держави переконаний, що допомога не припиниться.

Допомога Україні

Восени 2023 року президент США Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. У пакеті передбачено понад 60 млрд доларів нового фінансування для допомоги Україні. Республіканці у Конгресі відмовилися підтримати виділення допомоги, вимагаючи посилення імміграційного законодавства.

У Білому домі 12 січня заявили, що допомогу Україні призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.

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