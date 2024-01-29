До Києва прибули американські інспектори. Яка мета візиту

До Києва 29 січня прибули інспектори Міноборони США, Держдепартаменту та Агентства з міжнародного розвитку для перевірки наданої Україні допомоги.
До України навідалися інспектори від Пентагону, Держдепу та USAID
До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що в разі припинення військової та фінансової підтримки України з боку США, "буде серйозна загроза" для Європи. Водночас глава держави переконаний, що допомога не припиниться.
Допомога Україні
Восени 2023 року президент США Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. У пакеті передбачено понад 60 млрд доларів нового фінансування для допомоги Україні. Республіканці у Конгресі відмовилися підтримати виділення допомоги, вимагаючи посилення імміграційного законодавства.
У Білому домі 12 січня заявили, що допомогу Україні призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.
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