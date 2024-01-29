До Києва прибули американські інспектори. Яка мета візиту

До Києва 29 січня прибули інспектори Міноборони США, Держдепартаменту та Агентства з міжнародного розвитку для перевірки наданої Україні допомоги.

До України навідалися інспектори від Пентагону, Держдепу та USAID

Рада знову привітати у Києві трьох генеральних інспекторів від Міністерства оборони, Держдепартаменту та USAID. Їхні зустрічі з виконавцями, партнерами та українським урядом сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою Україні з боку США, — йдеться в заяві Брінк. Поширити

Pleased to welcome back to Kyiv three Inspectors General from the Departments of Defense, State, and USAID: @DOD_IG, @StateOIG and @USAID_OIG. Their meetings with implementers, partners, & the Ukrainian government support oversight & accountability for U.S. assistance to Ukraine. pic.twitter.com/etejesazIA — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 29, 2024

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що в разі припинення військової та фінансової підтримки України з боку США, "буде серйозна загроза" для Європи. Водночас глава держави переконаний, що допомога не припиниться.

Допомога Україні

Восени 2023 року президент США Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. У пакеті передбачено понад 60 млрд доларів нового фінансування для допомоги Україні. Республіканці у Конгресі відмовилися підтримати виділення допомоги, вимагаючи посилення імміграційного законодавства.

У Білому домі 12 січня заявили, що допомогу Україні призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.