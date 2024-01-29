В Киев прибыли американские инспекторы. Какова цель визита
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В Киев прибыли американские инспекторы. Какова цель визита

В Украину посетили инспекторы от Пентагона, Госдепа и USAID
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Источник:  Посольство США в Украине

В Киев 29 января прибыли инспекторы Минобороны США, Госдепартамента и Агентства по международному развитию для проверки оказанной Украине помощи.

В Украину посетили инспекторы от Пентагона, Госдепа и USAID

Рада снова поздравила в Киеве трех генеральных инспекторов от Министерства обороны, Госдепартамента и USAID. Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности с помощью Украины со стороны США, — говорится в заявлении Бринк.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что в случае прекращения военной и финансовой поддержки Украины со стороны США "будет серьезная угроза" для Европы. В то же время, глава государства убежден, что помощь не прекратится.

Помощь Украине

Осенью 2023 года президент США Джо Байден пригласил в Конгресс более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. В пакете предусмотрено более 60 млрд. долларов нового финансирования для помощи Украине. Республиканцы в Конгрессе отказались поддержать выделение помощи, требуя ужесточения иммиграционного законодательства.

В Белом доме 12 января заявили, что помощь Украине приостановлена для одобрения Конгрессом нового финансирования.

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