В Киев прибыли американские инспекторы. Какова цель визита

В Киев 29 января прибыли инспекторы Минобороны США, Госдепартамента и Агентства по международному развитию для проверки оказанной Украине помощи.
В Украину посетили инспекторы от Пентагона, Госдепа и USAID
К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что в случае прекращения военной и финансовой поддержки Украины со стороны США "будет серьезная угроза" для Европы. В то же время, глава государства убежден, что помощь не прекратится.
Помощь Украине
Осенью 2023 года президент США Джо Байден пригласил в Конгресс более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. В пакете предусмотрено более 60 млрд. долларов нового финансирования для помощи Украине. Республиканцы в Конгрессе отказались поддержать выделение помощи, требуя ужесточения иммиграционного законодательства.
В Белом доме 12 января заявили, что помощь Украине приостановлена для одобрения Конгрессом нового финансирования.
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