В Киев прибыли американские инспекторы. Какова цель визита

В Киев 29 января прибыли инспекторы Минобороны США, Госдепартамента и Агентства по международному развитию для проверки оказанной Украине помощи.

В Украину посетили инспекторы от Пентагона, Госдепа и USAID

Рада снова поздравила в Киеве трех генеральных инспекторов от Министерства обороны, Госдепартамента и USAID. Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности с помощью Украины со стороны США, — говорится в заявлении Бринк. Поделиться

Pleased to welcome back to Kyiv three Inspectors General from the Departments of Defense, State, and USAID: @DOD_IG, @StateOIG and @USAID_OIG. Their meetings with implementers, partners, & the Ukrainian government support oversight & accountability for U.S. assistance to Ukraine. pic.twitter.com/etejesazIA — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 29, 2024

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что в случае прекращения военной и финансовой поддержки Украины со стороны США "будет серьезная угроза" для Европы. В то же время, глава государства убежден, что помощь не прекратится.

Помощь Украине

Осенью 2023 года президент США Джо Байден пригласил в Конгресс более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. В пакете предусмотрено более 60 млрд. долларов нового финансирования для помощи Украине. Республиканцы в Конгрессе отказались поддержать выделение помощи, требуя ужесточения иммиграционного законодательства.

В Белом доме 12 января заявили, что помощь Украине приостановлена для одобрения Конгрессом нового финансирования.