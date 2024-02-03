В Кривом Роге вводят аварийные отключения света после атаки РФ

Российские войска снова атаковали Кривой Рог дронами, попав по объекту энергетики. В городе вводят аварийные отключения света, возможны перебои и связи.

Какая ситуация в Кривом Роге после атаки РФ

Как сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, энергетики вводят графики аварийных отключений по тому алгоритму, который был в прошлом году во время блекаутов.

Кроме того, часть больниц, вода, тепло (там, где это возможно) переходят на генераторы.

Будут веерные перебои с электроэнергией и связью. Напоминаю всем, что у нас создано 213 "Пунктов несокрушимости" — там есть электричество, тепло и все необходимое, — добавил Вилкул.

Что известно о ночной атаке РФ по Украине

Как отмечалось, 2 февраля и в ночь на 3 февраля российские захватчики снова запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". В результате вражеской атаки, в частности, прогремели взрывы в Полтавской области. Глава ОВА Филипп Пронин заявил, что по предварительной информации есть попадания в Миргородском районе, и пострадавших нет.

Позже ночью войска РФ запустили еще несколько групп "Шахедов" по территории Украины. Несколько раз враг направлял их для ударов, в частности по городу Кривой Рог в Днепропетровской области.

Утром в командовании ПС ВСУ сообщили, что войска РФ запустили по Украине этой ночью 14 дронов-камикадзе типа "Шахед", а также атаковали 2 управляемых авиационных ракет Х-59.

Силами и средствами ПВО было ликвидировано 9 беспилотников врага.