У Кривому Розі вводять аварійні відключення світла після атаки РФ

Російські війська знову атакували Кривий Ріг дронами, поціливши по об'єкту енергетики. В місті вводять аварійні відключення світла, можливі перебої і зі зв'язком.

Яка ситуація у Кривому Розі після атаки РФ

Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, енергетики вводять графіки аварійних відключень за тим алгоритмом, що був торік під час блекаутів.

Крім того, частина лікарень, вода, тепло (там, де це можливо) переходять на генератори.

Будуть віялові перебої з електроенергією та зв'язком. Нагадую всім, що у нас створено 213 "Пунктів незламності" — там є електрика, тепло і все необхідне, — додав Вілкул.

Що відомо про нічну атаку РФ по Україні

Як зазначалось, 2 лютого та у ніч проти 3 лютого російські загарбники знову запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок ворожої атаки, зокрема, пролунали вибухи в Полтавській області. Глава ОВА Філіп Пронін заявив, що за попередньою інформацією є влучання в Миргородському районі, і постраждалих немає.

Пізніше вночі війска РФ запустили ще кілька груп "Шахедів" по території України. Кілька разів ворог направляв їх для ударів, зокрема, по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області.

Вранці в командуванні ПС ЗСУ повідомили, що війська РФ запустили по Україні цієї ночі 14 дронів-камікадзе типу "Шахед", а також атакували 2 керованими авіаційними ракетами Х-59.

Силами та засобами ППО було ліквідовано 9 безпілотників ворога.