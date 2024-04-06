На Харківщині без світла залишилося 300 тисяч мешканців через мережеві обмеження

6 квітня продовжують застосовуватися обмеження та діятимуть графіки погодинних відключень у Харківській області. Наразі знеструмлено 300 тисяч абонентів.

Яка ситуація зі світлом у Харківській області

Як повідомили в Міненерго, 5 квітня у Харківській області з технологічних причин вимикалися кілька високовольтних повітряних ліній, відключалося обладнання на високовольтній підстанції.

Впродовж дня повітряні лінії, обладнання на підстанції були включені в роботу.

Однак, на жаль, поки на Харківщині діють обмеження — через значні пошкодження обладнання внаслідок масованих обстрілів ворогом, — наголосили у Міненерго. Поширити

Загалом 5 квітня в Україні через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі протягом кількох годин застосовувалися графіки аварійних відключень світла у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях. Мережеві обмеження можливі і 6 квітня

Що відомо про проблеми з електрикою у Харкові

Після масштабного обстрілу України 22 березня Харків залишився без світла. Мер Харкова Ігор Терехов заявив про руйнування ТЕЦ та трансформаторних підстанцій.

Електроенергію почали повертати до кількох етапів. Насамперед світло з'явилося на об'єктах критичної інфраструктури.

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, очікується, що поновлення електропостачання Харкова займе до двох тижнів.