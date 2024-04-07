Армия РФ в очередной раз обстреляла Харьков. Пострадали гражданские

В Харькове из-за попадания российского дрона в частный дом во время атаки 7 апреля пострадали три человека.

Что известно об обстреле Харькова в ночь на 7 апреля

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в 00:50 оккупанты ударили по Харькову беспилотниками, поврежден частный дом.

Пострадал 62-летний мужчина, получивший осколочные ранения. 64-летней женщине и 87-летнему мужчине предоставили медицинскую помощь на месте, — отметил председатель ОВА. Поделиться

Также, по словам Синегубова, в 01:40 оккупанты ударили "Шахедами" и по Лозовскому и Харьковскому районам, без пострадавших.

Обстрел Харькова

В ночь на 7 апреля российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Движение вражеских дронов-камикадзе было зафиксировано, в частности, в сторону Харьковской области. Сообщалось о взрывах в Харькове. Позже стало известно, что в Харькове один из российских дронов попал в частный дом, произошел пожар.

Напомним, как ранее рассказывал председатель ОВА Олег Синегубов, РФ умышленно наносит двойные удары по Харькову. Вторая волна рассчитана на удары по правоохранителям и спасателям, приезжающим на ликвидацию первой волны обстрелов.

К тому же российские оккупанты усилили обстрелы Харьковской области. Это касается ряда районов региона — Харьковского, Богодуховского, Чугуевского районов, Волчанского и Купянского направлений.