Роспропаганда распространяет фейк об избиении военными ВСУ женщины в Харьковской области
Категория
Украина
Дата публикации

Роспропаганда распространяет фейк об избиении военными ВСУ женщины в Харьковской области

ЦПД
ВСУ
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Вражеские TG-каналы распространяют информацию о том, что военные 113 ОБрТрО в Дергачах Харьковской области избили женщину, когда та пришла получать гуманитарную помощь.

ЦПД развенчивает новый фейк роспропаганды

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) сообщил о новых фейковых вбросах российских пропагандистов.

Об этом ЦПД пишет в Facebook.

Якобы женщина в Дергачах была избита украинскими военными, когда она пришла получать гуманитарку.

Теперь, по словам российских помоек, пострадавшей нужна операция.

На самом деле это очередное циничное вранье российских пропагандистов. Они использовали фотографию жительницы Дергачев, которая является инвалидом и нуждается в помощи, и придумали эту историю.

Вражеские пропагандисты уже не в первый раз распространяют публикации подобного содержания для дискредитации Вооруженных Сил Украины. Таким образом, они стремятся вызвать негативное отношение среди гражданского населения к украинским военным.

Кремль распространяет очередные фейки по Харькову

Как отмечает ЦПД, российская пропаганда распространяет фейки, будто подземные школы будут использоваться украинскими военными в качестве командных пунктов.

Таким образом, вражеские пропагандисты угрожают ракетными ударами по подземным школам в Харькове под вымышленным поводом "военного использования" Украиной этих объектов.

В качестве аргумента в пользу тезиса о “необходимости” потенциальных ударов по этим школам вражеские пропагандисты приводят их “схожесть” с командными пунктами, которые строили американцы во времена Холодной войны.

Так, враг пытается оправдать террористические атаки по Харькову мифическими военными целями в школах.

Угрозы ударами по подземным школам Харькова являются частью враждебной дезинформационной кампании "пропаганда страха". Цель врага — нагнетание паники, чтобы заставить выехать из города как можно больше людей, — отмечает ЦПД.

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