Пропаганда РФ распространяет фейки об использовании ВСУ подземных школ в Харькове — ЦПИ

Российская пропаганда продолжает попытки запугать население Харькова. В этот раз объектом манипуляций врага стали строящиеся в городе подземные школы.
Кремль распространяет очередные фейки по Харькову
Как отмечает ЦПИ, российская пропаганда распространяет фейки, будто подземные школы будут использоваться украинскими военными в качестве командных пунктов.
Таким образом, вражеские пропагандисты угрожают ракетными ударами по подземным школам в Харькове под вымышленным поводом "военного использования" Украиной этих объектов.
В качестве аргумента в пользу тезиса о “необходимости” потенциальных ударов по этим школам вражеские пропагандисты приводят их “схожесть” с командными пунктами, которые строили американцы во времена Холодной войны.
Да, враг пытается оправдать террористические атаки по Харькову мифическими военными целями в школах.
Подготовка РФ к наступлению на Харьков является частью масштабной ИПСО против Украины
Информация о подготовке россиян к наступлению на Харьков является частью вражеской кампании "пропаганды страха" и не соответствует действительности.
Как отмечает ЦПИ, у РФ нет ресурсов для наступления на Харьков.
Центр отмечает, что враг сейчас способен только на террор Харькова обстрелами, но использует это для устрашения новым наступлением.
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