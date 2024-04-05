Пропаганда РФ распространяет фейки об использовании ВСУ подземных школ в Харькове — ЦПИ
Категория
Украина
Дата публикации

Пропаганда РФ распространяет фейки об использовании ВСУ подземных школ в Харькове — ЦПИ

ЦПД
школа
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Российская пропаганда продолжает попытки запугать население Харькова. В этот раз объектом манипуляций врага стали строящиеся в городе подземные школы.

Кремль распространяет очередные фейки по Харькову

Как отмечает ЦПИ, российская пропаганда распространяет фейки, будто подземные школы будут использоваться украинскими военными в качестве командных пунктов.

Таким образом, вражеские пропагандисты угрожают ракетными ударами по подземным школам в Харькове под вымышленным поводом "военного использования" Украиной этих объектов.

В качестве аргумента в пользу тезиса о “необходимости” потенциальных ударов по этим школам вражеские пропагандисты приводят их “схожесть” с командными пунктами, которые строили американцы во времена Холодной войны.

Да, враг пытается оправдать террористические атаки по Харькову мифическими военными целями в школах.

Угрозы ударами по подземным школам Харькова являются частью враждебной дезинформационной кампании "пропаганда страха". Цель врага — нагнетание паники, чтобы заставить выехать из города как можно больше людей, — отмечает ЦПИ.

Подготовка РФ к наступлению на Харьков является частью масштабной ИПСО против Украины

Информация о подготовке россиян к наступлению на Харьков является частью вражеской кампании "пропаганды страха" и не соответствует действительности.

Как отмечает ЦПИ, у РФ нет ресурсов для наступления на Харьков.

Все их басни о готовности к окружению города рассчитаны на внутреннюю и внешнюю аудиторию и являются частью кампании «пропаганда страха», — отмечает руководитель ЦПИ СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Центр отмечает, что враг сейчас способен только на террор Харькова обстрелами, но использует это для устрашения новым наступлением.

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