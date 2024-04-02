Какие новые дезинформационные кампании проводит Россия на ВОТ Украины — объяснение ЦПД
Категория
Украина
Дата публикации

Какие новые дезинформационные кампании проводит Россия на ВОТ Украины — объяснение ЦПД

ЦПД
Луганщина
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Центр противодействия дезинформации (ЦПД) осветил дезинформационные и манипулятивные кампании РФ, которые проходят на временно оккупированных территориях Украины.

Россия усилила кампании дезинформации на ВОТ

Российские оккупанты продолжают проводить мероприятия по дезинформации и манипуляции на ВОТ Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом сообщает ЦПД.

Так, россияне провели в Мариуполе молодежный милитаристский форум «Роза Донбасса». Подросткам промывали мозги, героизировали военных преступников, причастных к уничтожению города.

Школьникам Мелитополя на выставке об истории шоколада «объяснили», как «обертки конфет могут рассказать об исторических событиях», и презентовали серию оберток «русское войско 1812 года».

Так называемое Минобразования и науки ЛНР еще в начале года приказало руководителям местных оккупационных администраций и образовательным организациям изъять из фондов школьных библиотек украинские книги по списку с 365 позиций. Книги сжигали в котельных.

В Херсонской области россияне пытаются ассимилировать украинских детей, регулярно вывозят их на «образовательные мероприятия» в РФ, где пропагандисты рассказывают о «новой родине» и формируют положительное отношение к оккупантам.

Что известно о новых фейках РФ

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Захватчики будут стремиться внушить, что ВСУ не то, что "не способны дойти до границ 1991 года, но даже удержать то, что есть". Параллельно с этим можно слышать и предложения по договоренностям.

оккупанты будут распространять фейки о бунтах в украинской армии. По словам Коваленко, они придумывают разные истории о бунтах офицерского состава против нового главнокомандующего.

Там очень богатая плеяда фейков, — объяснил специалист.

За основу кампании россияне будут принимать определенные события на фронте и в тылу ВСУ, будут "раздувать" настоящие масштабы причиненного ущерба. Коваленко обратил внимание на недавние удары по украинским областям и оперативное распространение дезинформации по поводу российских наступлений.

Удар КАБом по Харькову — за этим сразу же облако, что 350 тысяч не существует, но которые пойдут в Харьков. Удар по Сумщине — за этим облако, что там есть 100 тысяч людей, соберутся и пойдут на Сумы, — добавил Коваленко.

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