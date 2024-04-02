Які нові дезінформаційні кампанії проводить Росія на ТОТ України — пояснення ЦПД
Категорія
Україна
Дата публікації

Які нові дезінформаційні кампанії проводить Росія на ТОТ України — пояснення ЦПД

Центр протидії дезінформації
Луганщина

Центр протидії дезінформації (ЦПД) висвітлив дезінформаційні та маніпулятивні кампанії РФ, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях України.

Росія посилила кампанії дезінформації на ТОТ

Російські окупанти продовжують проводити заходи з дезінформації та маніпуляції на ТОТ Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України.

Про це повідомляє ЦПД.

Так, росіяни провели у Маріуполі молодіжний мілітаристський форум «Троянда Донбасу». Підліткам промивали мізки, героїзували воєнних злочинців, причетних до знищення міста.

Школярам Мелітополя на виставці про історію шоколаду «пояснили», як «обгортки цукерок можуть розповісти про історичні події», та презентували серію обгорток «російське військо 1812 року».

Так зване «міносвіти і науки «лнр» ще на початку року наказало керівникам місцевих окупаційних адміністрацій і освітнім організаціям вилучити з фондів шкільних бібліотек українські книги за списком з 365 позицій. Книги спалювали у котельнях.

У Херсонській області росіяни намагаються асимілювати українських дітей, регулярно вивозять їх на «освітні заходи» до рф, де пропагандисти розповідають про «нову батьківщину» і формують позитивне ставлення до окупантів.

Що відомо про нові фейки РФ

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Загарбники прагнутимуть навіяти, що ЗСУ не те, що "не здатні дійти до кордонів 1991 року, а й навіть утримати те, що є". Паралельно з цим можна чути й пропозиції щодо домовленостей.

Окупанти поширюватимуть фейки про бунти в українській армії. Зі слів Коваленка, вони вигадують різні історії про бунти офіцерського складу проти нового головнокомандувача.

Там дуже багата плеяда фейків, — пояснив фахівець.

За основу кампанії росіяни братимуть певні події на фронті та в тилу ЗСУ, "роздуватимуть" справжні масштаби заподіяної шкоди. Коваленко звернув увагу на нещодавні удари по українських областях та оперативне поширення дезінформації стосовно російських наступів.

Удар КАБом по Харкову — за цим одразу ж хмара, що 350 тисяч, яких не існує, але які підуть до Харкова. Удар по Сумщині — за цим хмара, що там є 100 тисяч людей якихось, які зберуться і підуть на Суми, — додав Коваленко.

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