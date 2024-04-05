Пропаганда РФ поширює фейки про використання ЗСУ підземних шкіл у Харкові — ЦПД
Категорія
Україна
Дата публікації

Пропаганда РФ поширює фейки про використання ЗСУ підземних шкіл у Харкові — ЦПД

Центр протидії дезінформації
школа

Російська пропаганда продовжує спроби залякати населення Харкова. Цього разу об’єктом маніпуляцій ворога стали підземні школи, які будуються у місті. 

Кремль поширює чергові фейки щодо Харкова

Як зазначає ЦПД, російська пропаганда поширює фейки, ніби підземні школи будуть використовуватися українськими військовими як командні пункти.

Таким чином ворожі пропагандисти погрожують ракетними ударами по підземних школах у Харкові під вигаданим приводом “військового використання” Україною цих об’єктів.

Як аргумент на користь тези про “необхідність” потенційних ударів по цих школах, ворожі пропагандисти наводять їхню “схожість” із командними пунктами, які будували американці у часи Холодної війни. 

Так, ворог намагається виправдати терористичні атаки по Харкову міфічними військовими цілями у школах. 

Погрози ударами по підземних школах Харкова є частиною ворожої дезінформаційної кампанії “пропаганда страху”. Мета ворога — нагнітання паніки, щоб змусити виїхати з міста якомога більше людей, — зазначає ЦПД.

Підготовка РФ до наступу на Харків є частиною масштабної ІПСО проти України

Інформація щодо підготовки росіян до наступу на Харків є частиною ворожої кампанії “пропаганди страху” та не відповідає дійсності. 

Як зазначає ЦПД, у РФ немає ресурсів для наступу на Харків.

Усі їхні байки про готовність до оточення міста розраховані на внутрішню та зовнішню аудиторію, і є частиною кампанії «пропаганда страху, — зазначає керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко. 

Центр наголошує, що ворог зараз здатен лише на терор Харкова обстрілами, але використовує це для залякування новим наступом. 

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