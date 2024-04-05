Роспропаганда поширює фейк про побиття військовими ЗСУ жінки на Харківщині

Ворожі TG-канали поширюють інформацію про те, що військові 113 ОБрТрО у Дергачах Харківської області побили жінку, коли та прийшла отримувати гуманітарну допомогу.

ЦПД розвінчує новий фейк роспропаганди

Центр протидії дезінформації (ЦПД) повідомив про нові фейкові вкиди російських пропагандистів.

Про це ЦПД пише у Facebook.

Нібито жінку у Дергачах побили українські військові, коли вона прийшла отримувати гуманітарку.

Тепер, за словами російських помийок, постраждалій потрібна операція.

Насправді це чергова цинічна брехня російських пропагандистів. Вони використали фотографію жительки Дергачів, яка є інвалідом і потребує допомоги, та вигадали цю історію.

Ворожі пропагандисти вже не вперше поширюють публікації подібного змісту задля дискредитації Збройних Сил України. Таким чином вони прагнуть викликати негативне ставлення з-поміж цивільного населення до українських військових.

Кремль поширює чергові фейки щодо Харкова

Як зазначає ЦПД, російська пропаганда поширює фейки, ніби підземні школи будуть використовуватися українськими військовими як командні пункти.

Таким чином ворожі пропагандисти погрожують ракетними ударами по підземних школах у Харкові під вигаданим приводом “військового використання” Україною цих об’єктів. Поширити

Як аргумент на користь тези про “необхідність” потенційних ударів по цих школах, ворожі пропагандисти наводять їхню “схожість” із командними пунктами, які будували американці у часи Холодної війни.

Так, ворог намагається виправдати терористичні атаки по Харкову міфічними військовими цілями у школах.