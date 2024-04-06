Пограничники уничтожили комплекс "Муром-П" на Харьковском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Пограничники уничтожили комплекс "Муром-П" на Харьковском направлении — видео

ГПСУ
всу
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Украинские пограничники уничтожили вражеский комплекс наблюдения "Муром-П". Это произошло в Харьковском направлении.

Что известно об уничтожении комплекса "Муром-П"

На видео показана работа бойцов Гвардии наступления "Стальная граница". Пограничная аэроразведка обнаружила российский комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-П на Харьковском направлении.

Воины благодаря дронам атаковали вражеский наблюдательный комплекс и уничтожили его.

Потери российских войск

Минобороны РФ скрывает потери оккупационных войск в Украине. При этом путинский режим постоянно лжет о потерях украинских сил.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла на войне уже более 446 тысяч солдат. Только за последние сутки наши воины ликвидировали 790 россиян.

Британская разведка сообщала, что Россия набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат. Это позволяет ей продолжать вести захватническую войну против Украины. 

При этом российские оппозиционные СМИ заявили, что с началом наступления РФ на фронте потери оккупационных войск значительно выросли.

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