Армія РФ атакувала Харків. Є поранені

У Харкові пролунали два вибухи 7 квітня. Російські війська обстрілюють місто, у регіоні оголошено повітряну тривогу.

Армія РФ атакувала Харків

Місто під обстрілом. Два вибухи, — написав Терехов. Поширити

За словами голови ОВА, окупанти завдають ударів по Харкову.

Місто Харків та Харківський район: будьте в укриттях, — зазначив Синєгубов. Поширити

Пізніше голова ОВА зазначив, що окупанти вдарили по центру Харкова.

Попередньо, є поранені. Профільні служби виїхали на місця влучення, — додав він. Поширити

За даними на 12:18 внаслідок ударів дві людини звернулися із гострою реакцією на стрес.

Як зазначив Терехов, всього зафіксовано чотири прильоти по місту. Зокрема, один прийшовся у приватний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Наразі в Харкові лунає повітряна тривога, починаючи з 11:27. Також режим загрози діє і у Донецькій області.

У Повітряних силах попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією у Харківській області.

Обстріл Харкова

У ніч проти 7 квітня російські окупанти вчергове запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". У низці областей оголосили повітряну тривогу. Рух ворожих дронів-камікадзе був зафіксований, зокрема, у бік Харківської області.

Повідомлялось про вибухи у Харкові. Пізніше стало відомо, що у Харкові один з російських дронів влучив у приватний будинок, сталася пожежа. Три людини постраждали.