Армія РФ атакувала Харків. Є поранені

У Харкові пролунали два вибухи 7 квітня. Російські війська обстрілюють місто, у регіоні оголошено повітряну тривогу.
Армія РФ атакувала Харків
За словами голови ОВА, окупанти завдають ударів по Харкову.
Пізніше голова ОВА зазначив, що окупанти вдарили по центру Харкова.
За даними на 12:18 внаслідок ударів дві людини звернулися із гострою реакцією на стрес.
Як зазначив Терехов, всього зафіксовано чотири прильоти по місту. Зокрема, один прийшовся у приватний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Наразі в Харкові лунає повітряна тривога, починаючи з 11:27. Також режим загрози діє і у Донецькій області.
У Повітряних силах попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією у Харківській області.
Обстріл Харкова
У ніч проти 7 квітня російські окупанти вчергове запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". У низці областей оголосили повітряну тривогу. Рух ворожих дронів-камікадзе був зафіксований, зокрема, у бік Харківської області.
Повідомлялось про вибухи у Харкові. Пізніше стало відомо, що у Харкові один з російських дронів влучив у приватний будинок, сталася пожежа. Три людини постраждали.
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