Армия РФ атаковала Харьков. Есть раненые

В Харькове произошли два взрыва 7 апреля. Российские войска обстреливают город, в регионе объявлена воздушная тревога.

Армия РФ атаковала Харьков

Город под обстрелом. Два взрыва, — написал Терехов. Поделиться

По словам главы ОВА, оккупанты наносят удары по Харькову.

Город Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях, отметил Синегубов. Поделиться

Позже глава ОВА отметил, что оккупанты ударили по центру Харькова.

Предварительно есть раненые. Профильные службы выехали на места попадания, — добавил он. Поделиться

По данным на 12:18 в результате ударов два человека обратились с острой реакцией на стресс.

Как отметил Терехов, всего зафиксировано четыре прилета по городу. В частности, один пришелся в частный дом. Информация о пострадавших уточняется.

В Харькове звучит воздушная тревога, начиная с 11:27. Также режим угрозы действует и в Донецкой области.

В воздушных силах предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.

Обстрел Харькова

В ночь на 7 апреля российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Движение вражеских дронов-камикадзе было зафиксировано, в частности, в сторону Харьковской области.

Сообщалось о взрывах в Харькове. Позже стало известно, что в Харькове один из российских дронов попал в частный дом, произошел пожар. Три человека пострадали.