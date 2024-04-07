Армия РФ атаковала Харьков. Есть раненые

В Харькове произошли два взрыва 7 апреля. Российские войска обстреливают город, в регионе объявлена воздушная тревога.
Армия РФ атаковала Харьков
По словам главы ОВА, оккупанты наносят удары по Харькову.
Позже глава ОВА отметил, что оккупанты ударили по центру Харькова.
По данным на 12:18 в результате ударов два человека обратились с острой реакцией на стресс.
Как отметил Терехов, всего зафиксировано четыре прилета по городу. В частности, один пришелся в частный дом. Информация о пострадавших уточняется.
В Харькове звучит воздушная тревога, начиная с 11:27. Также режим угрозы действует и в Донецкой области.
В воздушных силах предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.
Обстрел Харькова
В ночь на 7 апреля российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Движение вражеских дронов-камикадзе было зафиксировано, в частности, в сторону Харьковской области.
Сообщалось о взрывах в Харькове. Позже стало известно, что в Харькове один из российских дронов попал в частный дом, произошел пожар. Три человека пострадали.
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