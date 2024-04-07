Посол США раскрыла план Путина относительно Харькова

По мнению посла Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк, российский диктатор Владимир Путин всячески пытается посеять панику в Харькове.
Почему Россия усилила террор Харькова и области
Американская дипломат одной из первых отреагировала на новый обстрел Россией Харьковщины.
Своими мыслями на этот счет она поделилась в Twitter (Х).
Бриджит Бринк обратила внимание на то, что под удар врага попал Купянск: россияне попали в жилой дом и убили 85-летнюю женщину.
Госпожа посол убеждена в том, что Путин просто пытается разными способами посеять панику в Харькове и области.
Что известно о ситуации в Харьковской области
Как сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, Россия не прекращает массированные обстрелы городов и сел Харьковщины, терроризируя мирное население, а также атакуя энергетическую инфраструктуру.
Кроме того, указано, что были введены плановые отключения света.
Синегубов заявляет о нехватке мощностей, однако пока, по его словам, угрозы для масштабного отключения света по городу нет.
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