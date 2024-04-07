Посол США раскрыла план Путина относительно Харькова
Категория
Украина
Дата публикации

Посол США раскрыла план Путина относительно Харькова

Харьков
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Источник:  online.ua

По мнению посла Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк, российский диктатор Владимир Путин всячески пытается посеять панику в Харькове.

Почему Россия усилила террор Харькова и области

Американская дипломат одной из первых отреагировала на новый обстрел Россией Харьковщины.

Своими мыслями на этот счет она поделилась в Twitter (Х).

Бриджит Бринк обратила внимание на то, что под удар врага попал Купянск: россияне попали в жилой дом и убили 85-летнюю женщину.

Госпожа посол убеждена в том, что Путин просто пытается разными способами посеять панику в Харькове и области.

Вторую ночь подряд Россия обстреливает мирные районы Харьковщины с целью посеять панику, — написала посол, выразив соболезнования близким всех погибших "в этом бесстрашном регионе".

Что известно о ситуации в Харьковской области

Как сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, Россия не прекращает массированные обстрелы городов и сел Харьковщины, терроризируя мирное население, а также атакуя энергетическую инфраструктуру.

Наибольшим обстрелам подверглись населенные пункты на Купянском направлении, Волчанск, Боровая. В полдень россияне КАБами обстреляли пригород Золочева. Повреждены резервуары и технические сооружения местного предприятия, выбиты окна в частных домах. Без пострадавших.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОГА

Кроме того, указано, что были введены плановые отключения света.

Синегубов заявляет о нехватке мощностей, однако пока, по его словам, угрозы для масштабного отключения света по городу нет.

Рассматриваем возможность принудительной эвакуации из северной части Харьковской области. Речь идет о тех населенных пунктах, которые постоянно находятся под вражескими обстрелами, — предупредил он.

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