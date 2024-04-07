В Палате представителей пристыдили Конгресс США из-за Украины
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Политика
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В Палате представителей пристыдили Конгресс США из-за Украины

Конгресс США
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Источник:  The Hill

По словам главы комитета по разведке Палаты представителей Майка Тернера, в Конгрессе США начала стремительно распространяться российская пропаганда, с которой никто не спешит бороться.

Что происходит в Конгрессе США

По словам Тернера, он согласен с заявлением конгрессмена Майкла Маккола о том, что российская пропаганда попала в Соединенные Штаты и инфицировала значительную часть базы его партии.

О, это абсолютная правда… Мы видим, что Россия пытается замаскировать сообщения, антиукраинские и пророссийские, некоторые из которых мы даже слышим в Палате представителей, — подчеркнул политик.

Он также обратил внимание на то, что есть члены Конгресса, которые распространяют фейковые нарративы о том, что конфликт между Россией и Украиной связан с НАТО.

Владимир Путин очень четко дал понять, как публично, так и своему собственному населению, что он считает, что это конфликт гораздо более широких претензий России на Восточную Европу, включая претензии на всю территорию Украины, — подчеркнул Майк Тернер.

По его убеждению, именно российская пропаганда является фактором, который затрудняет оказание Украине важной помощи.

Помощь США для Украины. Что может измениться

Недавно спикер Палаты представителей Майк Джонсон официально заявил, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых возможно выделение помощи в кредит.

Кроме того, указано, что уже 9 апреля Джонсон раскроет детали проекта помощи Украине, который будет считать приемлемым для республиканцев, и он наконец-то будет одобрен в обеих палатах.

Однако споры между республикацами в Палате представителей могут привести к тому, что долгожданное решение о финансировании в поддержку Украины и других союзников снова отложится.

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