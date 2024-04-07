По словам главы комитета по разведке Палаты представителей Майка Тернера, в Конгрессе США начала стремительно распространяться российская пропаганда, с которой никто не спешит бороться.
Что происходит в Конгрессе США
По словам Тернера, он согласен с заявлением конгрессмена Майкла Маккола о том, что российская пропаганда попала в Соединенные Штаты и инфицировала значительную часть базы его партии.
Он также обратил внимание на то, что есть члены Конгресса, которые распространяют фейковые нарративы о том, что конфликт между Россией и Украиной связан с НАТО.
По его убеждению, именно российская пропаганда является фактором, который затрудняет оказание Украине важной помощи.
Помощь США для Украины. Что может измениться
Недавно спикер Палаты представителей Майк Джонсон официально заявил, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых возможно выделение помощи в кредит.
Кроме того, указано, что уже 9 апреля Джонсон раскроет детали проекта помощи Украине, который будет считать приемлемым для республиканцев, и он наконец-то будет одобрен в обеих палатах.
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