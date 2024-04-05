Двое россиян в США поставляли оборудование для авиации РФ в обход санкций

Два гражданина России в США признали свою вину в нарушении правил экспортного контроля. Они отправляли в РФ детали для авиации.
В США судят нарушителей санкций против России
Обвиняемые россияне признали свою вину.
Об этом сообщает Министерство юстиции США.
На этой неделе два гражданина России признали себя виновными в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля в связи со схемой приобретения и незаконного экспорта контролируемых авиационных технологий российским конечным потребителям.
Один из обвиняемых Олег Сергеевич Пацуля также признал себя виновным в сговоре с целью международного отмывания денег.
Они начали заниматься незаконной деятельностью примерно в мае 2022 года, после вторжения России в Украину и ужесточения санкций США в отношении РФ.
Обвиняемые хотели экспортировать несколько партий карбоновой дисковой тормозной системы, используемой на самолетах Boeing 737.
Когда Беседин и Пацуля связывались с разными поставщиками в США с целью получить тормозную систему, они предоставили ложную информацию о том, что детали предназначались для других стран.
В Минюсте уточнили, что на счета в американских банках, связанных с компанией MIC P&I LLC, подконтрольной Пацуле, поступило не менее 4 582 288 долларов.
Их отправляли российские авиакомпании через счета в турецких банках на покупку авиационных запчастей и комплектующих, предназначенных для незаконного экспорта. В рамках ходатайства Пацуля согласился конфисковать эти деньги.
Что угрожает нарушителям санкций против РФ в США
И Беседин, и Пацуля признали себя виновными в сговоре с целью вывоза товаров из США без лицензии на нарушение закона о реформе экспортного контроля, максимальное наказание за которое составляет 20 лет лишения свободы.
Судья федерального окружного суда вынесет приговор по этому делу 17 июня.
Россия продолжает обходить санкции
Недавно Politico писало, что, несмотря на санкции в отношении российской нефти, страна-агрессор в 2023 году заработала 1 млрд евро от покупки горючего Европейским союзом.
Также СМИ сообщали, что итальянская компания Beretta до сих пор импортирует в Россию стрелковое оружие из-за собственной "дочки" и компании оружейного барона Михаила Хубутии.
А в Чехии заявляли, что российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.
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