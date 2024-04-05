Двое россиян в США поставляли оборудование для авиации РФ в обход санкций

Два гражданина России в США признали свою вину в нарушении правил экспортного контроля. Они отправляли в РФ детали для авиации.

В США судят нарушителей санкций против России

Обвиняемые россияне признали свою вину.

Об этом сообщает Министерство юстиции США.

На этой неделе два гражданина России признали себя виновными в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля в связи со схемой приобретения и незаконного экспорта контролируемых авиационных технологий российским конечным потребителям.

Один из обвиняемых Олег Сергеевич Пацуля также признал себя виновным в сговоре с целью международного отмывания денег.

Согласно судебным документам, Пацуля и Василий Сергеевич Беседин, проживающие во Флориде, вступили в сговор друг с другом и с несколькими другими людьми с целью обойти законы и правила США об экспорте и отправить авиационную технику в Россию. Поделиться

Они начали заниматься незаконной деятельностью примерно в мае 2022 года, после вторжения России в Украину и ужесточения санкций США в отношении РФ.

Обвиняемые хотели экспортировать несколько партий карбоновой дисковой тормозной системы, используемой на самолетах Boeing 737.

Когда Беседин и Пацуля связывались с разными поставщиками в США с целью получить тормозную систему, они предоставили ложную информацию о том, что детали предназначались для других стран.

В Минюсте уточнили, что на счета в американских банках, связанных с компанией MIC P&I LLC, подконтрольной Пацуле, поступило не менее 4 582 288 долларов.

Их отправляли российские авиакомпании через счета в турецких банках на покупку авиационных запчастей и комплектующих, предназначенных для незаконного экспорта. В рамках ходатайства Пацуля согласился конфисковать эти деньги.

Что угрожает нарушителям санкций против РФ в США

И Беседин, и Пацуля признали себя виновными в сговоре с целью вывоза товаров из США без лицензии на нарушение закона о реформе экспортного контроля, максимальное наказание за которое составляет 20 лет лишения свободы.

Пацуля также признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью международного отмывания денег, максимальное наказание за которое — 20 лет тюремного заключения. Поделиться

Судья федерального окружного суда вынесет приговор по этому делу 17 июня.

Россия продолжает обходить санкции

Недавно Politico писало, что, несмотря на санкции в отношении российской нефти, страна-агрессор в 2023 году заработала 1 млрд евро от покупки горючего Европейским союзом.

Также СМИ сообщали, что итальянская компания Beretta до сих пор импортирует в Россию стрелковое оружие из-за собственной "дочки" и компании оружейного барона Михаила Хубутии.

А в Чехии заявляли, что российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.