Зеленский призвал усилить санкции против России — видео

Значительная часть компонентов российских ракет, которыми страна-террорист бьет по Украине, — это то, что сделано западными компаниями свободного мира и через разные серые схемы завозится в РФ. Санкции против агрессора нужно ужесточить.
Зеленский прокомментировал недостаточную жесткость санкций против РФ
Президент Владимир Зеленский призывает ужесточать санкции против России, а также увеличивать ответственность за схемы обхода санкций.
Об этом Президент сказал в своем вечернем видеообращении.
Он подчеркнул, что санкций нужно больше, а также больше ответственности за схемы обхода санкций.
Президент поблагодарил все государства и лидеров, которые это делают, но отметил, что давления на Россию нужно гораздо больше.
Зеленский призвал лидеров ЕС увеличить помощь Украине
Это война России не только против Украины, но и против всех нас, против ваших стран, против всей Европы и европейского образа жизни.
Президент подчеркнул, что системы ПВО, полученные от западных партнеров, сохраняют жизнь украинским селам и городам.
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