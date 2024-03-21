Зеленский призвал усилить санкции против России — видео

Значительная часть компонентов российских ракет, которыми страна-террорист бьет по Украине, — это то, что сделано западными компаниями свободного мира и через разные серые схемы завозится в РФ. Санкции против агрессора нужно ужесточить.

Зеленский прокомментировал недостаточную жесткость санкций против РФ

Президент Владимир Зеленский призывает ужесточать санкции против России, а также увеличивать ответственность за схемы обхода санкций.

Об этом Президент сказал в своем вечернем видеообращении.

Каждый российский террористический удар говорит о том, что санкции мира против путинской системы еще недостаточно. Каждая российская ракета, которой эти изверги атакуют нашу страну, содержит компоненты, производимые компаниями из других государств — не России. В конструкции ракет Х-101, по меньшей мере, 53 типа таких компонентов. В ракете «Кинжал» не менее 49 типов компонентов, которые Россия не производит. Значительная их часть — это то, что сделано компаниями свободного мира и через разные «серые» схемы завозится в Россию. Блокировать такие схемы и всех, кто их поддерживает — это обязательно. Владимир Зеленский Президент Украины

Он подчеркнул, что санкций нужно больше, а также больше ответственности за схемы обхода санкций.

Президент поблагодарил все государства и лидеров, которые это делают, но отметил, что давления на Россию нужно гораздо больше.

Только сегодня, только в ракетах, примененных против Киева, было по меньшей мере полторы тысячи компонентов, которые были завезены государству-террористу из нормальных государств. Это должно прекратиться, и у мира есть соответствующие рычаги. Поделиться

Зеленский призвал лидеров ЕС увеличить помощь Украине

Это война России не только против Украины, но и против всех нас, против ваших стран, против всей Европы и европейского образа жизни.

Президент подчеркнул, что системы ПВО, полученные от западных партнеров, сохраняют жизнь украинским селам и городам.