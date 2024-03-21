В боях за Мощун два года назад была определена судьба Киева и Украины — Зеленский

Сегодня мы вспоминаем битву, которая произошла уже два года назад, но которую никогда нельзя забывать. В то время во многом определил судьбу Украинского государства. Именно здесь, в боях за Мощун, и неподалеку, в боях за Гостомель, Ирпень, другие города и села Киевщины, была определена судьба Украины и украинской столицы. Тогда удалось не просто не пустить русскую армию в Киев. Тогда всем в мире стало очевидно, каковы украинцы и что такое путинская Россия.