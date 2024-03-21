В боях за Мощун два года назад была определена судьба Киева и Украины — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

В боях за Мощун два года назад была определена судьба Киева и Украины — Зеленский

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Во вторую годовщину освобождения Киевской области от российских оккупантов президент Украины Владимир Зеленский почтил память защитников, погибших во время обороны и освобождения села Мощун.

Чествование памяти защитников Мощуна

Сегодня мы вспоминаем битву, которая произошла уже два года назад, но которую никогда нельзя забывать. В то время во многом определил судьбу Украинского государства. Именно здесь, в боях за Мощун, и неподалеку, в боях за Гостомель, Ирпень, другие города и села Киевщины, была определена судьба Украины и украинской столицы. Тогда удалось не просто не пустить русскую армию в Киев. Тогда всем в мире стало очевидно, каковы украинцы и что такое путинская Россия.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Память воинов, павших за свободу Украины, собравшиеся почтили минутой молчания.

Во время минуты молчания прозвучали имена 118 защитников, погибших в боях за село Мощун, отражая вторжение российских оккупантов.

Зеленский вручил государственные награды военнослужащим Вооруженных Сил, Государственной пограничной службе, Национальной гвардии, Службе безопасности Украины.

Награду президента «Крест боевых заслуг» получил участник обороны Киева, подполковник ГПСУ Николай Демьянюк.

Он организовал оборону на наиболее опасном и тяжелом направлении продвижения врага в районе Мощуна. Он также отличился во время боев в Харьковской области.

Мероприятия проходили на территории будущего «Ангелы победы».

Мемориал «Ангелы победы» создается на территории леса недалеко от Мощуна, где происходили одни из самых ожесточенных боев по обороне Киева от российских оккупантов в марте 2022 года.

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