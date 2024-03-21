В боях за Мощун два года назад была определена судьба Киева и Украины — Зеленский

Во вторую годовщину освобождения Киевской области от российских оккупантов президент Украины Владимир Зеленский почтил память защитников, погибших во время обороны и освобождения села Мощун.
Чествование памяти защитников Мощуна
Память воинов, павших за свободу Украины, собравшиеся почтили минутой молчания.
Во время минуты молчания прозвучали имена 118 защитников, погибших в боях за село Мощун, отражая вторжение российских оккупантов.
Зеленский вручил государственные награды военнослужащим Вооруженных Сил, Государственной пограничной службе, Национальной гвардии, Службе безопасности Украины.
Награду президента «Крест боевых заслуг» получил участник обороны Киева, подполковник ГПСУ Николай Демьянюк.
Он организовал оборону на наиболее опасном и тяжелом направлении продвижения врага в районе Мощуна. Он также отличился во время боев в Харьковской области.
Мероприятия проходили на территории будущего «Ангелы победы».
Мемориал «Ангелы победы» создается на территории леса недалеко от Мощуна, где происходили одни из самых ожесточенных боев по обороне Киева от российских оккупантов в марте 2022 года.
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