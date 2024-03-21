У боях за Мощун два роки тому було визначено долю Києва та України — Зеленський

У другу річницю визволення Київської області від російських окупантів президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять захисників, які загинули під час оборони та звільнення села Мощун.
Вшанування пам’яті захисників села Мощун
Пам'ять воїнів, полеглих за свободу України, присутні вшанували хвилиною мовчання.
Під час хвилини мовчання прозвучали імена 118 захисників, які загинули в боях за село Мощун, відбиваючи вторгнення російських окупантів.
Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Служби безпеки України.
Відзнаку президента «Хрест бойових заслуг» отримав учасник оборони Києва, підполковник ДПСУ Микола Дем'янюк.
Він організував оборону на найбільш небезпечному й важкому напрямку просування ворога в районі Мощуна. Він також відзначився під час боїв на Харківщині.
Заходи проходили на території майбутнього «Янголи перемоги».
Меморіал «Янголи перемоги» створюється на території лісу неподалік Мощуна, де відбувалися одні з найзапекліших боїв з оборони Києва від російських окупантів у березні 2022 року.
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