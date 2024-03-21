У боях за Мощун два роки тому було визначено долю Києва та України — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

У боях за Мощун два роки тому було визначено долю Києва та України — Зеленський

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

У другу річницю визволення Київської області від російських окупантів президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять захисників, які загинули під час оборони та звільнення села Мощун.

Вшанування пам’яті захисників села Мощун

Сьогодні ми згадуємо битву, яка відбулася вже два роки тому, але яку ніколи не можна забувати. Той час багато в чому визначив долю Української держави. Саме тут, у боях за Мощун, і неподалік, у боях за Гостомель, за Ірпінь, за інші міста й села Київщини, була визначена доля України та української столиці. Тоді вдалося не просто не пустити російську армію в Київ. Тоді всім у світі стало очевидно, якими є українці та що таке путінська Росія.

Володимир Зеленський 

Володимир Зеленський 

Президент України

Пам'ять воїнів, полеглих за свободу України, присутні вшанували хвилиною мовчання.

Під час хвилини мовчання прозвучали імена 118 захисників, які загинули в боях за село Мощун, відбиваючи вторгнення російських окупантів.

Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Служби безпеки України.

Відзнаку президента «Хрест бойових заслуг» отримав учасник оборони Києва, підполковник ДПСУ Микола Дем'янюк.

Він організував оборону на найбільш небезпечному й важкому напрямку просування ворога в районі Мощуна. Він також відзначився під час боїв на Харківщині.

Заходи проходили на території майбутнього «Янголи перемоги».

Меморіал «Янголи перемоги» створюється на території лісу неподалік Мощуна, де відбувалися одні з найзапекліших боїв з оборони Києва від російських окупантів у березні 2022 року.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Річниця звільнення Київщини та Чернігівщини від росіян. Залужний показав історичні кадри боїв
Річниця звільнення Київщини та Чернігівщини від росіян. Залужний показав історичні кадри боїв
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Роковини трагедії. Тогоріч армія РФ вдарила по колоні цивільних авто у Запоріжжі
Роковини трагедії. Тогоріч армія РФ вдарила по колоні цивільних авто у Запоріжжі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський звернувся до українців у другу річницю повномасштабної війни — відео
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?