Зеленський закликав посилити санкції проти Росії — відео

Значна частина компонентів російських ракет, якими країна-терорист б'є по Україні — це те, що зроблено західними компаніями вільного світу і через різні «сірі» схеми завозиться в РФ. Санкції проти агресора потрібно посилити.
Зеленський прокоментував недостатню жорсткість санкцій проти РФ
Президент Володимир Зеленський закликає посилювати санкції проти Росії, а також збільшувати відповідальність за схеми обходу санкцій.
Про це Президент сказав у своєму вечірньому відеозверненні.
Він наголосив, що санкцій потрібно більше, а також більше відповідальності за схеми обходу санкцій.
Президент подякував усім державам та лідерам, які це роблять, але зазначив, що тиску на Росію потрібно значно більше.
Зеленський закликав лідерів ЄС збільшити допомогу Україні
Це війна Росії не лише проти України, але й проти всіх нас, проти ваших країн, проти всієї Європи та європейського способу життя
Президент підкреслив, що системи ППО, отримані від західних партнерів, зберігають життя українським селам та містам.
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