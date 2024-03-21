Зеленський закликав посилити санкції проти Росії — відео

Значна частина компонентів російських ракет, якими країна-терорист б'є по Україні — це те, що зроблено західними компаніями вільного світу і через різні «сірі» схеми завозиться в РФ. Санкції проти агресора потрібно посилити.

Зеленський прокоментував недостатню жорсткість санкцій проти РФ

Президент Володимир Зеленський закликає посилювати санкції проти Росії, а також збільшувати відповідальність за схеми обходу санкцій.

Про це Президент сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Кожен російський терористичний удар говорить про те, що санкції світу проти путінської системи ще не достатні. Кожна російська ракета, якою ці нелюди атакують нашу країну, містить компоненти, що вироблені компаніями з інших держав — не Росії. В конструкції ракет Х-101 щонайменше 53 типи таких компонентів. У ракеті «Кинджал» не менш ніж 49 типів компонентів, які Росія не виробляє. Значна їх частина — це те, що зроблено компаніями вільного світу і через різні «сірі» схеми завозиться в Росію. Блокувати такі схеми і усіх, хто їх підтримує, — це обов’язково. Володимир Зеленський Президент України

Він наголосив, що санкцій потрібно більше, а також більше відповідальності за схеми обходу санкцій.

Президент подякував усім державам та лідерам, які це роблять, але зазначив, що тиску на Росію потрібно значно більше.

Тільки сьогодні, тільки в ракетах, застосованих проти Києва, було щонайменше півтори тисячі компонентів, які завезли державі-терористу з нормальних держав. Це повинно припинитися, і у світу є відповідні важелі. Поширити

Зеленський закликав лідерів ЄС збільшити допомогу Україні

Це війна Росії не лише проти України, але й проти всіх нас, проти ваших країн, проти всієї Європи та європейського способу життя

Президент підкреслив, що системи ППО, отримані від західних партнерів, зберігають життя українським селам та містам.