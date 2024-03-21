Президент Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС напередодні саміту надати Україні достатню кількість боєприпасів та систем ППО.
Зеленський закликав лідерів ЄС збільшити допомогу Україні
Президент підкреслив, що системи ППО, отримані від західних партнерів, зберігають життя українським селам та містам.
Глава держави висловив ЄС вдячність за створення спецфонду допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро і за підтримку ініціативи від Чехії щодо закупівлі та передачі боєприпасів.
Президент попередив, що наразі важливо не згаяти час, необхідний для розширення оборонного співробітництва.
Зеленський щодо обмеження Польщею експорту агропродукції з України
Глава держави також висловив обурення, що на тлі розв’язаної Росією злочинної війни на Україну чиниться тиск у питаннях торгівлі.
Український лідер також розкритикував імпорт російської сільськогосподарської продукції.
Президент також зазначив, що Україна виконує свою частину забов’язань з проведення реформ на шляху до членства в ЄС.
Зеленський також закликав до досягнення прогресу у використанні заморожених активів РФ для допомоги Україні.
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