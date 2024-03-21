Зеленський закликав лідерів ЄС збільшити допомогу Україні

Це війна Росії не лише проти України, але й проти всіх нас, проти ваших країн, проти всієї Європи та європейського способу життя Володимир Зеленський Президент України

Президент підкреслив, що системи ППО, отримані від західних партнерів, зберігають життя українським селам та містам.

Але наявних систем протиповітряної оборони недостатньо, щоб захистити всю нашу територію від російського терору. І мова йде не про сотні систем, а про досяжну кількість - щоб захистити всю територію України. Ви всі знаєте, які кроки потрібно зробити, — пояснює Зеленський. Поширити

Глава держави висловив ЄС вдячність за створення спецфонду допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро і за підтримку ініціативи від Чехії щодо закупівлі та передачі боєприпасів.

Це допоможе. Дякую вам. На жаль, використання артилерії на фронті нашими солдатами є принизливим для Європи в тому сенсі, що Європа може дати більше. І зараз дуже важливо це довести. Я сподіваюся, що ми всі можемо погодитися, що наша Європа потребує справжньої оборонної самодостатності. Цього можна досягти лише шляхом збільшення виробництва зброї та боєприпасів на континенті. Україна демонструє, що це можна зробити досить швидко, — наголосив Зеленський. Поширити

Президент попередив, що наразі важливо не згаяти час, необхідний для розширення оборонного співробітництва.

Зеленський щодо обмеження Польщею експорту агропродукції з України

Глава держави також висловив обурення, що на тлі розв’язаної Росією злочинної війни на Україну чиниться тиск у питаннях торгівлі.

Я вдячний всім тим в Європі, хто також вважає цей тиск неприйнятним. Зараз питання торгівлі - зокрема продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС - це не просто питання певних товарів, це питання здатності протистояти російській агресії, — пояснює Зеленський. Поширити

Український лідер також розкритикував імпорт російської сільськогосподарської продукції.

Водночас ми бачимо, що, на жаль, доступ Росії на європейський аграрний ринок досі залишається необмеженим. І коли українське зерно викидається на дороги чи залізничні колії, російська продукція все ще транспортується до Європи, а також товари з підконтрольної Путіну Білорусі. Це несправедливо, — підкреслив глава держави. Поширити

Президент також зазначив, що Україна виконує свою частину забов’язань з проведення реформ на шляху до членства в ЄС.

Ми знаємо, що ЄС має рамки для переговорів, готові для вашого розгляду. Її схвалення могло б суттєво підтримати наш народ і надіслати правильний сигнал усій Європі після виборів до Європейського парламенту в червні, — зазначив глава держави. Поширити

Зеленський також закликав до досягнення прогресу у використанні заморожених активів РФ для допомоги Україні.