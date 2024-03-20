Україна відповідатиме. Зеленський відреагував на ракетний удар по Харкову — відео

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 20 березня відреагував на російський ракетний удар по Харкову, через який загинуло 5 людей, ще 5 вважаються зниклими безвісти.

Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Харкову

Наш Харків… Уже понад два роки Харків та область зазнають страшних російських ударів. Зруйнована ракетами Салтівка, пошкоджені інші райони та вулиці міста. Зруйновані села та містечка в області. Поширити

Зеленський сказав, що черговий удар Росії по Харкову ні на що не здатний вплинути, окрім того, що Україна ще більш принципово та влучно відповідатиме.

Від російської ракети у Харкові сьогодні пʼять людей загинули. Мої співчуття всім рідним та близьким. Кожному пораненому надається необхідна допомога. Але цього замало – усі це мають усвідомлювати. Володимир Зеленський Президент України

Президент підкреслив, що Харкову, Сумщині, Чернігівщині та всім іншим нашим регіонам, які потерпають від російського терору потрібно достатньо систем ППО.

Ці захисні системи є в партнерів. І партнерам треба зрозуміти, що ППО має захищати життя.

Удар по Харкову 20 березня: що відомо

Близько 13-ї години 20 березня окупанти випустили по місту ракету Х-59.

Внаслідок російського удару в виробничу будівлю на території одного з підприємств в Холодногірському районі Харкова сталася пожежа.

Станом на 21:30 відомо, що 9 осіб постраждало, 1 особа врятована, 5 осіб загинуло.

Водночас 5 осіб вважаються зниклими безвісти. Їхні особи встановлені, але їх немає ані серед поранених, ані серед загиблих.