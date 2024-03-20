Украина будет отвечать. Зеленский отреагировал на ракетный удар по Харькову — видео

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 20 марта отреагировал на российский ракетный удар по Харькову, из-за которого погибли 5 человек, еще 5 считаются пропавшими без вести.
Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Харькову
Зеленский сказал, что очередной удар России по Харькову ни на что не способен повлиять, кроме того, что Украина будет еще более принципиально и точно отвечать.
Президент подчеркнул, что Харькову, Сумщине, Черниговщине и всем другим нашим регионам, страдающим российским террором, нужно достаточно систем ПВО.
Эти защитные системы есть у партнеров. И партнерам нужно понять, что ПВО должно защищать жизнь.
Удар по Харькову 20 марта: что известно
Около 13 часов 20 марта оккупанты выпустили по городу ракету Х-59.
В результате российского удара в производственное здание на территории одного из предприятий в Холодногорском районе Харькова произошел пожар.
По состоянию на 21:30 известно, что 9 человек пострадали, 1 человек спасен, 5 человек погибли.
В то же время 5 человек считаются пропавшими без вести. Их личности установлены, но их нет ни среди раненых, ни среди погибших.
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