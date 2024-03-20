Украина будет отвечать. Зеленский отреагировал на ракетный удар по Харькову — видео

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 20 марта отреагировал на российский ракетный удар по Харькову, из-за которого погибли 5 человек, еще 5 считаются пропавшими без вести.

Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Харькову

Наш Харьков… Уже более двух лет Харьков и область испытывают страшные российские удары. Разрушена ракетами Салтовка, повреждены другие районы и улицы города. Разрушены деревни и городки в области. Поделиться

Зеленский сказал, что очередной удар России по Харькову ни на что не способен повлиять, кроме того, что Украина будет еще более принципиально и точно отвечать.

От российской ракеты в Харькове сегодня пять человек погибли. Мои соболезнования всем родным и близким. Каждому раненому оказывается необходимая помощь. Но этого мало — все это должны осознавать. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент подчеркнул, что Харькову, Сумщине, Черниговщине и всем другим нашим регионам, страдающим российским террором, нужно достаточно систем ПВО.

Эти защитные системы есть у партнеров. И партнерам нужно понять, что ПВО должно защищать жизнь.

Удар по Харькову 20 марта: что известно

Около 13 часов 20 марта оккупанты выпустили по городу ракету Х-59.

В результате российского удара в производственное здание на территории одного из предприятий в Холодногорском районе Харькова произошел пожар.

По состоянию на 21:30 известно, что 9 человек пострадали, 1 человек спасен, 5 человек погибли.

В то же время 5 человек считаются пропавшими без вести. Их личности установлены, но их нет ни среди раненых, ни среди погибших.