Президент Владимир Зеленский призвал лидеров ЕС в преддверии саммита предоставить Украине достаточное количество боеприпасов и систем ПВО.
Зеленский призвал лидеров ЕС увеличить помощь Украине
Президент подчеркнул, что системы ПВО, полученные от западных партнеров, сохраняют жизнь украинским селам и городам.
Глава государства выразил ЕС благодарность за создание спецфонда помощи Украине в размере 5 млрд евро и поддержку инициативы от Чехии по закупке и передаче боеприпасов.
Президент предупредил, что сейчас важно не упустить время, необходимое для расширения оборонного сотрудничества.
Зеленский по ограничению Польшей экспорта агропродукции из Украины
Глава государства также выразил возмущение, что на фоне развязанной Россией преступной войны на Украину оказывается давление в торговле.
Украинский лидер также подверг критике импорт российской сельскохозяйственной продукции.
Президент также отметил, что Украина выполняет свою часть обязательств по проведению реформ по пути к членству в ЕС.
Зеленский также призвал к достижению прогресса в использовании замороженных активов РФ для помощи Украине.
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