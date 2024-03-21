Зеленский призвал лидеров ЕС увеличить помощь Украине

Это война России не только против Украины, но и против всех нас, против ваших стран, против всей Европы и европейского образа жизни. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент подчеркнул, что системы ПВО, полученные от западных партнеров, сохраняют жизнь украинским селам и городам.

Но существующих систем противовоздушной обороны недостаточно, чтобы оградить всю нашу территорию от российского террора. И речь идет не о сотнях систем, а о достижимом количестве — чтобы защитить всю территорию Украины. Вы все знаете, какие шаги нужно предпринять, — объясняет Зеленский. Поделиться

Глава государства выразил ЕС благодарность за создание спецфонда помощи Украине в размере 5 млрд евро и поддержку инициативы от Чехии по закупке и передаче боеприпасов.

Это поможет. Благодарю вас. К сожалению, использование артиллерии на фронте нашими солдатами унизительно для Европы в том смысле, что Европа может дать больше. И сейчас очень важно это доказать. Я надеюсь, что мы все можем согласиться, что наша Европа нуждается в настоящей оборонной самодостаточности. Это можно достичь только путем увеличения производства оружия и боеприпасов на континенте. Украина демонстрирует, что это можно сделать достаточно быстро, подчеркнул Зеленский. Поделиться

Президент предупредил, что сейчас важно не упустить время, необходимое для расширения оборонного сотрудничества.

Зеленский по ограничению Польшей экспорта агропродукции из Украины

Глава государства также выразил возмущение, что на фоне развязанной Россией преступной войны на Украину оказывается давление в торговле.

Я благодарен всем тем в Европе, кто тоже считает это давление неприемлемым. Сейчас вопрос торговли — в частности, продолжение режима либерализации торговли с ЕС — это не просто вопрос определенных товаров, это вопрос способности противостоять российской агрессии, — объясняет Зеленский. Поделиться

Украинский лидер также подверг критике импорт российской сельскохозяйственной продукции.

В то же время, мы видим, что, к сожалению, доступ России на европейский аграрный рынок до сих пор остается неограниченным. И когда украинское зерно выбрасывается на дороги или железнодорожные пути, российская продукция все еще транспортируется в Европу, а также товары из подконтрольной Путину Беларуси. Это несправедливо, — подчеркнул глава государства. Поделиться

Президент также отметил, что Украина выполняет свою часть обязательств по проведению реформ по пути к членству в ЕС.

Мы знаем, что у ЕС есть рамки для переговоров, готовые для вашего рассмотрения. Ее одобрение могло бы существенно поддержать наш народ и послать правильный сигнал всей Европе после выборов в Европейский парламент в июне, — отметил глава государства. Поделиться

Зеленский также призвал к достижению прогресса в использовании замороженных активов РФ для помощи Украине.