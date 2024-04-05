Двоє росіян у США постачали обладнання для авіації РФ в обхід санкцій

Двоє громадян Росії у США визнали свою провину в порушенні правил експортного контролю. Вони відправляли в РФ техніку для авіації.

У США судять порушників санкцій проти Росії

Обвинувачені росіяни визнали свою провину.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

Цього тижня двоє громадян Росії визнали себе винними у змові з метою порушення Закону про реформу експортного контролю у зв'язку зі схемою придбання та незаконного експорту контрольованих авіаційних технологій російським кінцевим споживачам.

Один з обвинувачених, Олег Сергійович Пацуля, також визнав себе винним у змові з метою міжнародного відмивання грошей.

Згідно з судовими документами, Пацуля і Василь Сергійович Бєсєдін, які мешкають у Флориді, вступили в змову один з одним і з кількома іншими людьми з метою обійти закони і правила США про експорт і відправити авіаційну техніку в Росію. Поширити

Вони почали займатися незаконною діяльністю приблизно в травні 2022 року, після вторгнення Росії в Україну і посилення санкцій США щодо РФ.

Обвинувачені хотіли експортувати кілька партій карбонової дискової гальмівної системи, яку використовують на літаках Boeing 737.

Коли Бесєдін і Пацуля зв'язувалися з різними постачальниками у США з метою отримати гальмівну систему, вони надали неправдиву інформацію про те, що деталі призначалися для інших країн.

У Мін'юсті уточнили, що на рахунки в американських банках, пов'язаних із компанією MIC P&I LLC, підконтрольною Пацулі, надійшло щонайменше 4 582 288 дол.

Їх відправляли російські авіакомпанії через рахунки в турецьких банках для придбання авіаційних запчастин і комплектуючих, призначених для незаконного експорту. У межах клопотання Пацуля погодився конфіскувати ці гроші.

Що загрожує порушникам санкцій проти РФ у США

І Бєсєдін, і Пацуля визнали себе винними у змові з метою вивезення товарів зі США без ліцензії на порушення закону про реформу експортного контролю, максимальне покарання за яке становить 20 років позбавлення волі.

Пацуля також визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення у змові з метою міжнародного відмивання грошей, максимальне покарання за яке — 20 років тюремного ув'язнення. Поширити

Суддя федерального окружного суду винесе вирок у цій справі 17 червня.

Росія продовжує обходити санкції

Нещодавно Politico писало, що незважаючи на санкції щодо російської нафти, країна-агресор у 2023 році заробила 1 млрд євро від купівлі пального Європейським союзом.

Також ЗМІ повідомляли, що італійська компанія Beretta досі імпортує в Росію стрілецьку зброю через власну "дочку" та компанії збройового барона Михайла Хубутії.

А в Чехії заявляли, що російські спецслужби, як і раніше, активні в Європі, вони допомагають обходити санкції Європейського союзу.