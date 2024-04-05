Двоє росіян у США постачали обладнання для авіації РФ в обхід санкцій

Двоє громадян Росії у США визнали свою провину в порушенні правил експортного контролю. Вони відправляли в РФ техніку для авіації.
У США судять порушників санкцій проти Росії
Обвинувачені росіяни визнали свою провину.
Про це повідомляє Міністерство юстиції США.
Цього тижня двоє громадян Росії визнали себе винними у змові з метою порушення Закону про реформу експортного контролю у зв'язку зі схемою придбання та незаконного експорту контрольованих авіаційних технологій російським кінцевим споживачам.
Один з обвинувачених, Олег Сергійович Пацуля, також визнав себе винним у змові з метою міжнародного відмивання грошей.
Вони почали займатися незаконною діяльністю приблизно в травні 2022 року, після вторгнення Росії в Україну і посилення санкцій США щодо РФ.
Обвинувачені хотіли експортувати кілька партій карбонової дискової гальмівної системи, яку використовують на літаках Boeing 737.
Коли Бесєдін і Пацуля зв'язувалися з різними постачальниками у США з метою отримати гальмівну систему, вони надали неправдиву інформацію про те, що деталі призначалися для інших країн.
У Мін'юсті уточнили, що на рахунки в американських банках, пов'язаних із компанією MIC P&I LLC, підконтрольною Пацулі, надійшло щонайменше 4 582 288 дол.
Їх відправляли російські авіакомпанії через рахунки в турецьких банках для придбання авіаційних запчастин і комплектуючих, призначених для незаконного експорту. У межах клопотання Пацуля погодився конфіскувати ці гроші.
Що загрожує порушникам санкцій проти РФ у США
І Бєсєдін, і Пацуля визнали себе винними у змові з метою вивезення товарів зі США без ліцензії на порушення закону про реформу експортного контролю, максимальне покарання за яке становить 20 років позбавлення волі.
Суддя федерального окружного суду винесе вирок у цій справі 17 червня.
Росія продовжує обходити санкції
Нещодавно Politico писало, що незважаючи на санкції щодо російської нафти, країна-агресор у 2023 році заробила 1 млрд євро від купівлі пального Європейським союзом.
Також ЗМІ повідомляли, що італійська компанія Beretta досі імпортує в Росію стрілецьку зброю через власну "дочку" та компанії збройового барона Михайла Хубутії.
А в Чехії заявляли, що російські спецслужби, як і раніше, активні в Європі, вони допомагають обходити санкції Європейського союзу.
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