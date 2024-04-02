Конгрес США готується передати Україні заморожені в Америці активи РФ

Конгрес США готується до надання допомоги Україні

Конгрес США надасть президенту Джо Байдену новий потужний фінансовий інструмент для зміцнення України, що може змінити сучасну економічну дипломатію.

Про це пише Politico.

Йдеться про двопартійне законодавство, ухвалене комітетами Палати представників і Сенату , яке дозволить адміністрації конфіскувати близько 5-8 млрд дол російських суверенних активів під юрисдикцією США та використовувати ці гроші для фінансування відновлення України.

Очікується, що обговорення цих планів активізується найближчими тижнями, коли Конгрес ухвалить новий законопроект про допомогу Україні.

В інтерв’ю Fox News у неділю спікер Майк Джонсон висунув пропозицію про конфіскацію російських активів як одну з ідей, яку республіканці підтримуватимуть у відповідь на запит адміністрації Байдена щодо додаткової допомоги Україні.

Республіканці можуть спробувати надати частину допомоги Україні у вигляді позики, а також зважують розширення експорту природного газу США, щоб «не фінансувати» військові зусилля Росії. Майк Джонсон Спікер Конгресу США

Наступний крок законодавців щодо арешту російських активів створить новий прецедент щодо того, як США орієнтуються в майбутніх геополітичних конфліктах.

Коли ви дивитеся на глобальних суперників, ви повинні визнати, що у вас є військова, дипломатична та економічна дипломатія, яка має бути скоординованою та має бути ефективною, — конгресмен Френч Хілл (R-Ark.), один із рушіїв зусиль, сказав в інтерв'ю. — Для мене це важлива частина економічної дипломатії, яка виходить за рамки додавання нових імен до санкційного списку, які ніколи не будуть піддані санкціям. Поширити

Поки політика формувалася протягом кількох місяців, низку напружених питань і ключових деталей все ще потрібно вирішити.

Серйозне занепокоєння деяких законодавців, які прагнуть допомогти Україні, полягає в тому, що це може розглядатися як заміна надання додаткової допомоги, а керівники законодавчих актів кажуть, що це не так.

На світовій арені загальна ідея також наштовхнулася на певний опір у Європі, де зберігається більшість заморожених активів, про які йдеться — близько 200 млрд дол. Лідери ЄС просуваються вперед більш вузьким шляхом, повертаючи назад прибутки від російських активів, знерухомлених там, замість того, щоб захоплювати їх повністю.

Частина думок, що стоять за законодавством США, полягає в тому, що воно допоможе зробити ЄС більш комфортним із більш юридично, політично та економічно важким кроком конфіскації. На тлі європейського занепокоєння питання про те, чи повинні США отримати підтримку G7, щоб захопити менший пул російських активів під своєю юрисдикцією, також було одним із пунктів дебатів на Капітолійському пагорбі.

Це суттєво зміцнить здатність США, якщо вони вирішать захопити резерви», — сказав Девід Вессел, директор Центру фіскальної та монетарної політики Хатчінса в Брукінгсі. — Це важливо, тому що, незважаючи на те, що в США небагато резервів — вони здебільшого в Європі — це дасть США більше опори, щоб спонукати європейців робити більше. Поширити

Хілл брав активну участь у законодавстві як член Палати закордонних справ, яка його схвалила, і Палати фінансових служб, яка має окрему юрисдикцію щодо економічних санкцій. Хілл — колишній банкір, чиновник Міністерства фінансів і помічник Сенату.

Хоча він підтримує основний законопроект Палати представників, відомий як Закон про РЕПО для українців, Хілл також наполягає на розширенні потенційних коштів, які можуть бути конфісковані, і способів їх використання.

Наприклад, він хоче, щоб законодавство виходило за межі російських суверенних активів і також охоплювало державні підприємства. Він намагався допомогти згуртувати Європу за план конфіскації, в тому числі через спільну публікацію в Wall Street Journal з албанським законодавцем Лулзімом Башею. Минулого місяця він написав в окремій статті з колишнім спікером Ньютом Гінгрічем, що США «не можуть чекати схвалення G7, щоб керувати чи діяти».

У вас була суверенна країна, яка вторглася в іншу суверенну країну, використовуючи найжорстокішу війну, — сказав Хілл. — Це не громадянська війна. Це вторгнення члена Р5 ООН, яке порушує всі міжнародні закони, які ми знаємо. І тому, коли є мирне врегулювання, Росія винна цьому суверенному сусідові певну форму відшкодування. Це чудовий спосіб створити фонд відновлення України після миру.

Адміністрація Байдена також підійшла до цієї ідеї. Речник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що адміністрація підтримує цілі «надійного двопартійного закону про РЕПО для українців, представленого в Сенаті». Адміністрація також веде активні переговори з союзниками та партнерами, включно з G7, «щоб переконатися, що ми всі скоординовані, щоб змусити Росію заплатити».

Співробітники Палати представників із закордонних справ Республіканці заявили, що відмінності між підходами Палати представників і Сенату можна подолати, і що реальний вплив цих двох планів буде близьким, якщо не ідентичним. Сенатор Ренд Пол (R-Ky.) був єдиним голосом проти версії Сенату в комітеті. Поширити

Але рахунки РЕПО — не єдина гра в місті. Деякі демократи Палати представників також наполягають на тому, щоб палата розглянула окремий двопартійний законопроект від представника Ллойда Доггетта (штат Техас), який передбачає 100-відсотковий податок на доходи від російських активів, повторюючи підхід, який формується в Європі. Один із помічників від Демократичної партії Палати представників сказав, що це може «заручитися широкою міжнародною підтримкою, і це з часом окупиться».

Ці законопроєкти можуть рухатися разом, як це було після схвалення Комітетом із закордонних справ Палати представників, — сказав Доггетт у заяві. — Я є співавтором закону про РЕПО голови [Майкла] МакКола, і він підтримує мій законопроєкт. Ми обидва шукаємо всі розумні способи притягнути [Володимира] Путіна до відповідальності та запропонувати принаймні скромну реституцію багатостраждальній Україні.

Що станеться, якщо Конгрес прийме REPO? Старший науковий співробітник Інституту Петерсона Ніколас Верон сказав, що він «дуже скептично» налаштований щодо того, що США діятимуть щодо активів раніше Європи. Європейські лідери стикаються з безліччю побоювань, які можуть їх стримувати, включаючи занепокоєння щодо майбутнього євро як резервної валюти та російських заходів у відповідь.

На відміну від паралізованого Конгресу США, Європа також пообіцяла надати Україні допомогу в розмірі 50 млрд євро на додаток до отримання доходів від російських активів.

Я вважаю, що США навряд чи будуть конфіскувати, не роблячи це спільно з європейцями», — сказав Верон, який також є старшим науковим співробітником брюссельського аналітичного центру Bruegel. — Це створило б уявлення про те, що тримати резерви в доларах більш ризиковано, ніж в євро, і я не впевнений, що уряд США хоче це робити. Поширити

Що відомо про плани Палати представників розглянути допомогу Україні

За словами конгресмена Майка Тернера, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон готовий поставити на розгляд фінансування допомоги Україні.

Тернер зазначив, що розгляд питання про додаткове фінансування допомоги Україні має відбутись після повернення членів Палати представників з великодніх канікул.

Спікер зробив дуже чіткі заяви про те, що коли ми повернемося, це буде наступним головним питанням порядку денного. Після того, як ми щойно ухвалили всі законопроекти, які фінансують федеральний уряд, я вірю, що це матиме переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроект на стіл президента, — зазначив Тернер.

За його словами, Джонсон продемонстрував, що підтримує Україну.