Конгресс США готовится передать Украине замороженные в Америке активы РФ

Конгресс США готовится к оказанию помощи Украине

Конгресс США предоставит президенту Джо Байдену новый мощный финансовый инструмент для укрепления Украины, что может изменить современную экономическую дипломатию.

Об этом пишет Politico.

Речь идет о двухпартийном законодательстве, принятом комитетами Палаты представителей и Сената, которое позволит администрации конфисковать около 5-8 млрд долл российских суверенных активов под юрисдикцией США и использовать эти деньги для финансирования восстановления Украины.

Ожидается, что обсуждение этих планов активизируется в ближайшие недели, когда Конгресс примет новый законопроект о помощи Украине.

В интервью Fox News в воскресенье спикер Майк Джонсон выдвинул предложение о конфискации российских активов как одной из идей, которую республиканцы будут поддерживать в ответ на запрос администрации Байдена о дополнительной помощи Украине.

Республиканцы могут попытаться предоставить часть помощи Украине в виде ссуды, а также взвешивают расширение экспорта природного газа США, чтобы «не финансировать» военные усилия России. Майк Джонсон Спикер Конгресса США

Следующий шаг законодателей по аресту российских активов создаст новый прецедент по поводу того, как США ориентируются в будущих геополитических конфликтах.

Когда вы смотрите на глобальных соперников, вы должны признать, что у вас есть военная, дипломатическая и экономическая дипломатия, которая должна быть скоординированной и эффективной, — конгрессмен Френч Хилл (R-Ark.), один из двигателей усилий, сказал в интервью. — Для меня это важная часть экономической дипломатии, которая выходит за рамки добавления новых имен в санкционный список, которые никогда не будут подвергнуты санкциям. Поделиться

Пока политика формировалась несколько месяцев, ряд напряженных вопросов и ключевых деталей все еще предстоит решить.

Серьезная обеспокоенность некоторых законодателей, стремящихся помочь Украине, заключается в том, что это может рассматриваться как замена предоставления дополнительной помощи, а руководители законодательных актов говорят, что это не так.

На мировой арене общая идея также столкнулась с определенным сопротивлением в Европе, где сохраняется большинство замороженных активов, о которых идет речь — около 200 млрд долл. Лидеры ЕС продвигаются вперед по более узкому пути, возвращая назад доходы от российских активов, обездвиженных там, вместо того, чтобы захватывать их полностью.

Часть мнений, стоящих по законодательству США, состоит в том, что оно поможет сделать ЕС более комфортным с более юридически, политически и экономически трудным шагом конфискации. На фоне европейского беспокойства вопрос о том, должны США получить поддержку G7, чтобы захватить меньший пул российских активов под своей юрисдикцией, также был одним из пунктов дебатов на Капитолийском холме.

Это существенно укрепит способность США, если они решат захватить резервы», — сказал Дэвид Уэссел, директор Центра фискальной и монетарной политики Хатчинса в Брукингсе. — Это важно, потому что, несмотря на то, что в США немного резервов — они в большинстве своем в Европе — это даст США больше опоры, чтобы побудить европейцев делать больше. Поделиться

Хилл активно участвовал в законодательстве как член Палаты иностранных дел, которая его одобрила, и Палаты финансовых служб, имеющая отдельную юрисдикцию в отношении экономических санкций. Хилл — бывший банкир, чиновник Министерства финансов и помощник Сената.

Хотя он поддерживает основной законопроект Палаты представителей, известный как Закон о РЕПО для украинцев, Хилл также настаивает на расширении потенциальных средств, которые могут быть конфискованы, и способов их использования.

К примеру, он хочет, чтобы законодательство выходило за пределы российских суверенных активов и также охватывало государственные предприятия. Он пытался помочь сплотить Европу за план конфискации, в том числе из-за совместной публикации в Wall Street Journal с албанским законодателем Лулзимом Башей. В прошлом месяце он написал в отдельной статье с бывшим спикером Ньютом Гингричем, что США "не могут ждать одобрения G7, чтобы управлять или действовать".

У вас была суверенная страна, которая вторглась в другую суверенную страну, используя жесточайшую войну, — сказал Хилл. — Это не гражданская война. Это вторжение члена РБ ООН, которое нарушает все международные законы, которые мы знаем. И потому, когда есть мирное урегулирование, Россия должна этому суверенному соседу определенную форму возмещения. Это отличный способ создать фонд восстановления Украины после мира.

Администрация Байдена тоже подошла к этой идее. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что администрация поддерживает цели «надежного двухпартийного закона о РЕПО для украинцев, представленного в Сенате». Администрация также ведет активные переговоры с союзниками и партнерами, включая G7, «чтобы убедиться, что все мы скоординированы, чтобы заставить Россию заплатить».

Сотрудники Палаты представителей по иностранным делам Республиканцы заявили, что различия между подходами Палаты представителей и Сената можно преодолеть, и что реальное влияние этих двух планов будет близким, если не идентичным. Сенатор Рэнд Пол (R-Ky.) был единственным голосом против версии Сената в комитете. Поделиться

Но счета РЕПО — не единственная игра в городе. Некоторые демократы Палаты представителей также настаивают на том, чтобы палата рассмотрела отдельный двухпартийный законопроект от представителя Ллойда Доггетта (штат Техас), предусматривающий 100-процентный налог на доходы от российских активов, повторяя формируемый в Европе подход. Один из помощников от Демократической партии Палаты представителей сказал, что это может «заручиться широкой международной поддержкой и это со временем окупится».

Эти законопроекты могут двигаться вместе, как это было после одобрения Комитетом иностранных дел Палаты представителей, — сказал Доггетт в заявлении. — Я являюсь соавтором закона о РЕПО главы [Майкла] МакКола, и он поддерживает мой законопроект. Мы оба ищем все разумные способы привлечь Путина к ответственности и предложить по крайней мере скромную реституцию многострадальной Украине.

Что произойдет, если Конгресс примет REPO? Старший научный сотрудник Института Петерсона Николас Верон сказал, что он «очень скептически» настроен по поводу того, что США будут действовать по активам ранее Европы. Европейские лидеры сталкиваются с множеством опасений, которые могут их сдерживать, включая беспокойство относительно будущего евро как резервной валюты и ответных российских мер.

В отличие от парализованного Конгресса США, Европа также пообещала оказать Украине помощь в размере 50 млрд евро в дополнение к получению доходов от российских активов.

Я считаю, что США вряд ли будут конфискованы, не делая это совместно с европейцами», — сказал Верон, также старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel. — Это создало бы представление о том, что держать резервы в долларах рискованнее, чем в евро, и я не уверен, что правительство США хочет это делать. Поделиться

Что известно о планах Палаты представителей рассмотреть помощь Украине

По словам конгрессмена Майка Тернера, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон готов поставить на рассмотрение финансирование помощи Украине.

Тернер отметил, что рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании помощи Украине должно состояться по возвращении членов Палаты представителей с пасхальных каникул.

Спикер сделал очень четкие заявления о том, что когда мы вернемся, это будет следующим главным вопросом повестки дня. После того, как мы только что приняли все законопроекты, финансируемые федеральным правительством, я верю, что это будет иметь преимущественную поддержку в Конгрессе, и мы возложим законопроект на стол президента, — отметил Тернер.

По его словам, Джонсон продемонстрировал, что поддерживает Украину.