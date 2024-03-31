По словам конгрессмена Майка Тернера, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон готов поставить на рассмотрение финансирование помощи Украине.
Что известно о планах Палаты представителей рассмотреть помощь Украине
Тернер отметил, что рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании помощи Украине должно состояться по возвращении членов Палаты представителей с пасхальных каникул.
По его словам, Джонсон продемонстрировал, что поддерживает Украину.
Когда в Палате представителей могут рассмотреть вопрос о помощи Украине
Палата представителей США должна вернуться с пасхальных каникул уже 9 апреля.
Тернер выразил надежду, что Конгресс США сможет одобрить помощь Украине до того, как Палата представителей снова уйдет на каникулы с 22 апреля.
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