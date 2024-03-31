В Конгрессе США заявили о намерениях рассмотреть помощь Украине
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В Конгрессе США заявили о намерениях рассмотреть помощь Украине

Конгресс США
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Источник:  ABC News

По словам конгрессмена Майка Тернера, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон готов поставить на рассмотрение финансирование помощи Украине.

Что известно о планах Палаты представителей рассмотреть помощь Украине

Тернер отметил, что рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании помощи Украине должно состояться по возвращении членов Палаты представителей с пасхальных каникул.

Спикер сделал очень четкие заявления о том, что когда мы вернемся, это будет следующим главным вопросом повестки дня. После того, как мы только что приняли все законопроекты, финансируемые федеральным правительством, я верю, что это будет иметь преимущественную поддержку в Конгрессе, и мы возложим законопроект на стол президента, — отметил Тернер.

По его словам, Джонсон продемонстрировал, что поддерживает Украину.

Он публично сделал эти заявления, а также генсекретарю НАТО, подчеркнул Тернер.

Когда в Палате представителей могут рассмотреть вопрос о помощи Украине

Палата представителей США должна вернуться с пасхальных каникул уже 9 апреля.

Тернер выразил надежду, что Конгресс США сможет одобрить помощь Украине до того, как Палата представителей снова уйдет на каникулы с 22 апреля.

Конечно, это моя надежда. Президент Зеленский ясно дал понять спикеру Джонсону, что мы находимся в критической точке. Директор ЦРУ и министр обороны все четко дали понять, что мы находимся на критическом этапе, который начинает влиять не только на моральное состояние воюющих украинцев, но и на их способность воевать. Путин знает. Очевидно, мы не можем позволить Путину победить, добавил Тернер.

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