Спикер сделал очень четкие заявления о том, что когда мы вернемся, это будет следующим главным вопросом повестки дня. После того, как мы только что приняли все законопроекты, финансируемые федеральным правительством, я верю, что это будет иметь преимущественную поддержку в Конгрессе, и мы возложим законопроект на стол президента, — отметил Тернер.