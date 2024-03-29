США тайно одобрили передачу Израиля бомб и истребителей в миллиарды долларов.
Что известно о тайной военной помощи США Израиля
Журналисты издания отмечают, что одобрение военной помощи состоялось, несмотря на беспокойство Белого дома относительно планов Израиля о проведении наступления на юге Сектора Газа.
Представители администрации Джо Байдена боятся, что запланированное наступление израильской армии поставит под угрозу жизнь сотен тысяч гражданских палестинцев.
В материале издания отмечается, что, вероятно, Израиль получил от США пакеты вооружений, включающие 1 тыс 800 бомб MK84 и 500 бомб MK82.
Официальные лица США и Израиля в комментарии журналистам издания отметили, что в настоящее время в Рафасе размещены 4 батальона террористической группировки ХАМАС.
Байден предположил, что вторжение в город вдоль границы Сектора Газа с Египтом пересекло бы для него "красную линию".
На прошлой неделе Госдепартамент санкционировал передачу Израилю 25 истребителей F-35A и двигателей на сумму около 2,5 млрд долларов.
Байден заявил о готовности к признанию Израиля арабскими странами
Президент США Джо Байден заявил, что несколько арабских стран, включая Саудовскую Аравию, готовы полностью признать Израиль.
Он добавил, что "должен быть обмен мнениями о решении о двух государствах".
Он добавил, что в ходе войны между Израилем и ХАМАС погибло слишком много как палестинцев, так и израильтян.
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