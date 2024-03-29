США тайно одобрили масштабную военную помощь Израилю
Категория
Политика
Дата публикации

США тайно одобрили масштабную военную помощь Израилю

Джо Байден
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Источник:  The Washington Post

США тайно одобрили передачу Израиля бомб и истребителей в миллиарды долларов.

Что известно о тайной военной помощи США Израиля

Журналисты издания отмечают, что одобрение военной помощи состоялось, несмотря на беспокойство Белого дома относительно планов Израиля о проведении наступления на юге Сектора Газа.

Представители администрации Джо Байдена боятся, что запланированное наступление израильской армии поставит под угрозу жизнь сотен тысяч гражданских палестинцев.

В материале издания отмечается, что, вероятно, Израиль получил от США пакеты вооружений, включающие 1 тыс 800 бомб MK84 и 500 бомб MK82.

Мы продолжаем поддерживать право Израиля на самооборону, — заявляют представители Белого дома.

Официальные лица США и Израиля в комментарии журналистам издания отметили, что в настоящее время в Рафасе размещены 4 батальона террористической группировки ХАМАС.

Байден предположил, что вторжение в город вдоль границы Сектора Газа с Египтом пересекло бы для него "красную линию".

На прошлой неделе Госдепартамент санкционировал передачу Израилю 25 истребителей F-35A и двигателей на сумму около 2,5 млрд долларов.

Байден заявил о готовности к признанию Израиля арабскими странами

Президент США Джо Байден заявил, что несколько арабских стран, включая Саудовскую Аравию, готовы полностью признать Израиль.

Я работал с саудитами и со всеми другими арабскими странами, включая Египет, Иорданию и Катар. Они готовы полностью признать Израиль, — подчеркнул глава Белого дома.

Он добавил, что "должен быть обмен мнениями о решении о двух государствах".

Это не обязательно должно произойти сегодня. Это должно быть постепенное движение, и я думаю, что мы можем это сделать, подчеркнул Байден.

Он добавил, что в ходе войны между Израилем и ХАМАС погибло слишком много как палестинцев, так и израильтян.

Понятно, что Израиль глубоко взбешен, а ХАМАС все еще существует, но мы должны остановить действия, приводящие к значительному количеству смертей невиновных гражданских лиц, особенно детей, — объясняет Байден.

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