США тайно одобрили передачу Израиля бомб и истребителей в миллиарды долларов.

Что известно о тайной военной помощи США Израиля

Журналисты издания отмечают, что одобрение военной помощи состоялось, несмотря на беспокойство Белого дома относительно планов Израиля о проведении наступления на юге Сектора Газа.

Представители администрации Джо Байдена боятся, что запланированное наступление израильской армии поставит под угрозу жизнь сотен тысяч гражданских палестинцев.

В материале издания отмечается, что, вероятно, Израиль получил от США пакеты вооружений, включающие 1 тыс 800 бомб MK84 и 500 бомб MK82.

Мы продолжаем поддерживать право Израиля на самооборону, — заявляют представители Белого дома. Поделиться

Официальные лица США и Израиля в комментарии журналистам издания отметили, что в настоящее время в Рафасе размещены 4 батальона террористической группировки ХАМАС.

Байден предположил, что вторжение в город вдоль границы Сектора Газа с Египтом пересекло бы для него "красную линию".

На прошлой неделе Госдепартамент санкционировал передачу Израилю 25 истребителей F-35A и двигателей на сумму около 2,5 млрд долларов.

Байден заявил о готовности к признанию Израиля арабскими странами

Президент США Джо Байден заявил, что несколько арабских стран, включая Саудовскую Аравию, готовы полностью признать Израиль.

Я работал с саудитами и со всеми другими арабскими странами, включая Египет, Иорданию и Катар. Они готовы полностью признать Израиль, — подчеркнул глава Белого дома. Поделиться

Он добавил, что "должен быть обмен мнениями о решении о двух государствах".

Это не обязательно должно произойти сегодня. Это должно быть постепенное движение, и я думаю, что мы можем это сделать, подчеркнул Байден. Поделиться

Он добавил, что в ходе войны между Израилем и ХАМАС погибло слишком много как палестинцев, так и израильтян.