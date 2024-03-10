По мнению американского лидера Джо Байдена, израильский премьер Биньямин Нетаньяху "больше вредит Израилю, чем помогает ему" в том, как он подходит к войне против ХАМАС в Газе.

Байден не поддерживает решение Нетаньяху

Глава Белого дома поддержал право Израиля бороться с ХАМАС после нападения 7 октября, однако обратил внимание на то, что Нетаньяху "должен уделять больше внимания невинным жертвам, погибающим в результате совершенных действий".

Это противоречит тому, что отстаивает Израиль. И я думаю, что это большая ошибка. Джо Байден Президент США

По словам американского лидера, потенциальная израильская операция в городе Рафах в Газе, где нашли убежище более 1,3 миллионов палестинцев, является для него "красной линией".

Несмотря на это, президент США подчеркнул, что оборона Израиля "все еще остается критически важной", поэтому для него нет "ни одной красной линии", которая заставила бы его прекратить поставки Израилю ракет для систем ПВО "Железный купол".

Как отметил глава Белого дома, он готов изложить свою позицию непосредственно в израильском Кнессете, совершив еще одну поездку в страну.

Однако Джо Байден не ответил, когда это может произойти.

Прекращение огня в Газе во время Рамадана. Что говорят в США

По словам американского лидера, он сомневается в возможности прекращения огня в Газе перед началом священного для мусульман месяца Рамадан, который начнется в ближайшие дни.

Когда представители СМИ поинтересовались у президента США о ходе переговоров между ХАМАСом и Израилем, Джо Байден ответил: "Похоже, что это будет непросто".