Израиль подвергся массированной ракетной атаке с территории Ливана — видео
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Мир
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Израиль подвергся массированной ракетной атаке с территории Ливана — видео

Ракетная атака по Израилю
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Источник:  The Times of Israel

С территории Ливана было выпущено не менее 30 ракет по израильскому району Кирьят-Шмона.

Что известно о массированной ракетной атаке по Израилю с территории Ливана

Отмечается, что израильская система ПРО "Железный купол" сбила не менее трети целей.

По информации израильских военных, "Железный купол" перехватил по меньшей мере 10 вражеских ракет.

Что известно о вероятности новой войны между Израилем и Ливаном

По словам главы Минобороны Израиля Йоава Галланта, атаки "Хезболлы" по территории Израиля могут заставить ЦАХАЛ начать боевые действия против Ливана.

Глава минобороны провел встречу со старшим советником президента США Амосом Хохштейном.

Стороны обсудили ежедневные ракетные и беспилотные атаки "Хезболлы", а также усилия по достижению соглашения, в результате которого террористическая группировка пойдет от границы с Израилем и прекратит боевые действия, что позволит перемещенным жителям северной части Израиля вернуться в свои дома.

Мы привержены дипломатическому процессу. Однако агрессия "Хезболлы" приближает нас к критической точке в принятии решения о наших военных действиях в Ливане, - отметил Галлант.

По его словам, "Хезболла" "тянет стороны к опасной эскалации".

Армия Израиля может начать наземную войну на юге Ливана против группировки "Хезболла".

Армия обороны Израиля стремится отбросить войска "Хезболлы" к реке Литане, примерно в 20 километрах от израильской границы.

Израиль обеспокоен тем, что север страны может пострадать от атаки, подобной произошедшей 7 октября со стороны террористической группировки ХАМАС.

Произошедшее на юге ничто по сравнению с тем, что они могут сделать здесь. Доктрина Израиля состоит в том, чтобы перевести войну на другую сторону, отмечают представители ЦАХАЛа.

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