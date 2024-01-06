Ливан начал угрожать Израилю войной из-за операции в Газе

Ливан требует от Израиля вывода военных с территории Сектора Газы и угрожает развязкой региональной войны.

Ливан требует от Израиля вывести войска из Газы и угрожает войной

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати в комментарии журналистам издания Al-Ghad выдвинул Израилю ультимативное требование по выводу военных с территории Сектора Газа.

При этом Микати отметил, что в случае отказа на Ближнем Востоке разразится еще один региональный конфликт, который быстро перерастет в масштабную войну в случае ударов израильских военных по югу Ливана.

Сегодня, 6 января, во время встречи с Верховным представителем Европейского Союза Жозепом Борреллем глава правительства Ливана заверил, что Бейрут "стремится к миру, а не к разжиганию войны".

Мы стремимся достичь стабильности, и мы устанавливаем необходимые контакты на этот счет, потому что любые масштабные бомбардировки в южный Ливан приведет регион к масштабному взрыву, - отметил премьер-министр Ливана. Поделиться

По его словам, выполнение требований Международной резолюции №1701, которая прежде всего требует выведения израильских военных с ливанской территории.

Что известно об обострении между Израилем и Ливаном

Комментируя сегодняшние заявления организации "Хезболла" об ударе 62 ракетами по израильской базе Мерон в ответ на ликвидацию заместителя главы ХАМАС шейха Салеха Аль-Арури в Бейруте в прошлый вторник, Микати заявил, что эта база расположена "на вершине горы Джармак на севере оккупированной Палести это самая высокая горная вершина в оккупированной Палестине».

Ливанские СМИ утверждают, что израильская артиллерия обстреляла города Мейс аль-Джабаль, Вади аль-Салуки и окрестности Хулы на юге Ливана.

По словам Микати, рейд Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ) был нацелен на окраине города Ярун на юге Ливана.