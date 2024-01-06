Ліван почав погрожувати Ізраїлю війною через операцію у Газі

Ліван вимагає від Ізраїля виведення військових з території Сектора Гази і погрожує розв'язанням регіональної війни.

Ліван вимагає від Ізраїлю вивести війська з Гази та погрожує війною

Прем’єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті у коментарі журналістам видання Al-Ghad висунув Ізраїлю ультимативну вимогу щодо виведеня військових з території Сектора Гази.

При цьому Мікаті зазначив, що у разі відмови на Близькому Сході спалахне ще один регіональний конфлікт, який швидко переросте у масштабну війну у разі ударів ізраїльських військових по півдню Лівану.

Сьогодні, 6 січня, під час зустрічі з Верховним представником Європейського Союзу Жозепом Борреллем глава уряду Лівану запевнив, що Бейрут "прагне миру, а не розпалення війни".

Ми прагнемо досягти стабільності, і ми встановлюємо необхідні контакти з цього приводу, тому що будь-які масштабні бомбардування в південний Ліван призведе регіон до масштабного вибуху, - зазначив прем’єр-міністр Лівану. Поширити

За його словами, виконання вимог Міжнародної резолюції №1701, яка перед усім вимагає виведення ізраїльських військових з ліванської території.

Що відомо про загострення між Ізраїлем і Ліваном

Коментуючі сьогоднішні заяви організації "Хезболла" про удар 62 ракетами по ізраїльській базі Мерон у відповідь на ліквідацію заступника глави ХАМАС шейха Салеха Аль-Арурі у Бейруті минулого вівторка, Мікаті заявив, що ця база розташована "на вершині гори Джармак на півночі окупованої Палестини, і це найвища гірська вершина в окупованій Палестині".

Ліванські ЗМІ стверджують, що ізраїльська артилерія обстріляла міста Мейс аль-Джабаль, Ваді аль-Салукі та околиці Хули на півдні Лівану.

За словами Мікаті, рейд Сил оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) був націлений на околиці міста Ярун на півдні Лівану.