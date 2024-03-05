З території Лівану було випущено не менше 30 ракет по ізраїльському району Кирьят-Шмона.

Що відомо про масовану ракетну атаку по Ізраїлю з території Лівана

Зазначається, що ізраїльська система ПРО “Залізний купол” збила щонайменше третину цілей.

За інформацією ізраїльських військових, “Залізний купол” перехопив щонайменше 10 ворожих ракет.

Another clip shows multiple Iron Dome interceptions over Kiryat Shmona. pic.twitter.com/cjGBfamZc4 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 5, 2024

Що відомо про ймовірність нової війни між Ізраїлем та Ліваном

За словами глави Міноборони Ізраїля Йоава Галланта, атаки “Хезболли” по території Ізраїлю може змусити ЦАХАЛ почати бойові дії проти Лівану.

Глава міноборони провів зустріч з старшим радником президента США Амосом Хохштейном.

Сторони обговорили щоденні ракетні та безпілотні атаки "Хезболли", а також зусилля по досягненню угоди, внаслідок якої терористичне угрупування пійде від кордону з Ізраїлем і припинить бойові дії, що дозволить переміщеним жителям північної частини Ізраїлю повернутися до своїх будинків.

Ми віддані дипломатичному процесу. Однак агресія "Хезболли" наближає нас до критичної точки в ухваленні рішення про наші воєнні дії в Лівані, - зазначив Галлант. Поширити

За його словами, "Хезболла" "тягне сторони до небезпечної ескалації".

Армія Ізраїлю може почати наземну війну на півдні Лівану проти угруповання "Хезболла".

Армія оборони Ізраїлю прагне відкинути війська "Хезболли" до річки Літані, що приблизно за 20 кілометрів від ізраїльського кордону.

Ізраїль стурбований тим, що північ країни може постраждати від атаки, подібної до тої, що сталася 7 жовтня з боку терористичного угрупування ХАМАС.