Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з території Лівану — відео
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Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з території Лівану — відео

Ізраїль атакували ракетами з території Лівану
Джерело:  The Times of Israel

З території Лівану було випущено не менше 30 ракет по ізраїльському району Кирьят-Шмона. 

Що відомо про масовану ракетну атаку по Ізраїлю з території Лівана

Зазначається, що ізраїльська система ПРО “Залізний купол” збила щонайменше третину цілей.

За інформацією ізраїльських військових, “Залізний купол” перехопив щонайменше 10 ворожих ракет.

Що відомо про ймовірність нової війни між Ізраїлем та Ліваном

За словами глави Міноборони Ізраїля Йоава Галланта, атаки “Хезболли” по території Ізраїлю може змусити ЦАХАЛ почати бойові дії проти Лівану.

Глава міноборони провів зустріч з старшим радником президента США Амосом Хохштейном.

Сторони обговорили щоденні ракетні та безпілотні атаки "Хезболли", а також зусилля по досягненню угоди, внаслідок якої терористичне угрупування пійде від кордону з Ізраїлем і припинить бойові дії, що дозволить переміщеним жителям північної частини Ізраїлю повернутися до своїх будинків.

Ми віддані дипломатичному процесу. Однак агресія "Хезболли" наближає нас до критичної точки в ухваленні рішення про наші воєнні дії в Лівані, - зазначив Галлант.

За його словами, "Хезболла" "тягне сторони до небезпечної ескалації".

Армія Ізраїлю може почати наземну війну на півдні Лівану проти угруповання "Хезболла".

Армія оборони Ізраїлю прагне відкинути війська "Хезболли" до річки Літані, що приблизно за 20 кілометрів від ізраїльського кордону.

Ізраїль стурбований тим, що північ країни може постраждати від атаки, подібної до тої, що сталася 7 жовтня з боку терористичного угрупування ХАМАС.

Те, що сталося на півдні, ніщо в порівнянні з тим, що вони можуть зробити тут. Доктрина Ізраїлю полягає в тому, щоб перевести війну на інший бік, - зазначають представники ЦАХАЛу.

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