На переконання американського лідера Джо Байдена, ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньягу "більше шкодить Ізраїлю, ніж допомагає йому" у тому, як він підходить до війни проти ХАМАС в Газі.

Байден не підтримує рішення Нетаньягу

Очільник Білого дому підтримав право Ізраїлю боротися з ХАМАС після нападу 7 жовтня, однак звернув увагу на те, що Нетаньягу "повинен приділяти більше уваги невинним жертвам, які гинуть внаслідок здійснених дій".

Це суперечить тому, що відстоює Ізраїль. І я думаю, що це велика помилка. Джо Байден Президент США

За словами американського лідера, потенційна ізраїльська операція в місті Рафах в Газі, де знайшли притулок понад 1,3 мільйона палестинців, є для нього "червоною лінією".

Попри це, президент США наголосив, що оборона Ізраїлю "все ще залишається критично важливою", тому для нього немає "жодної червоної лінії", яка б змусила його припинити постачання Ізраїлю ракет для систем ППО "Залізний купол".

Як зазначив очільник Білого дому, він готовий викласти свою позицію безпосередньо в ізраїльському Кнесеті, здійснивши ще одну поїздку в країну.

Проте Джо Байден не відповів, коли конкретно це може відбутися.

Припинення вогню в Газі до Рамадану. Що кажуть у США

За словами американського лідера, він має сумнів у можливості припинення вогню в Газі перед початком священного для мусульман місяця Рамадан, який розпочнеться найближчими днями.

Коли представники ЗМІ поцікавилися у президента США про перебіг переговорів між ХАМАС та Ізраїлем, Джо Байден відповів: "Схоже, що це буде непросто".