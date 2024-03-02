Ізраїль погодився тимчасово припинити вогонь у Газі — AP

Ізраїль схвалив рамки запропонованої угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Тепер на це має погодитися ХАМАС.

Переговори між Ізраїлем та ХАМАС

Associated Press повідомляє про це з посиланням на високопоставленого представника адміністрації США.

Повідомляється, що 3 березня в Єгипті мають поновитися переговори задля досягнення угоди.

Як пише Associated Press, міжнародні посередники працювали тижнями, щоб досягти угоди про призупинення бойових дій перед початком священного для мусульман місяця Рамадан приблизно 10 березня.

Угода, ймовірно, дозволить надати допомогу сотням тисяч зневірених палестинців на півночі Гази, які, як стурбовані представники гуманітарної служби, перебувають під загрозою голоду.

За даними джерела, ізраїльтяни «більш-менш прийняли» пропозицію, яка включає шеститижневе припинення вогню, а також звільнення ХАМАСом заручників, які вважаються вразливими, включаючи хворих, поранених, людей похилого віку та жінок.

Високопоставлений єгипетський чиновник сказав, що посередники Єгипет і Катар, як очікується, отримають відповідь від ХАМАС під час переговорів у Каїрі, які мають розпочатися в 3 березня.

Атака ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектора Гази. Вони взяли під контроль кілька населених пунктів, захопили 250 заручників та вбивши 1200 людей, переважно цивільних.

У відповідь Ізраїль оголосив контртерористичну операцію, відновивши контроль над усіма захопленими містами 9 жовтня.

Ізраїль анонсував "повну облогу" Сектора Гази, припинивши постачання палива, води і світла, поки не будуть звільнені всі заручники.

Пізніше країна розпочала наземну операцію в Газі.