Війна у Газі загрожує світовій економіці — МВФ

Міжнародний валютний фонд знизив свій прогноз зростання економіки Близького Сходу і Північної Африки з 3,4 до 2,9 відсотка через військові дії у регіоні.

Конфлікт на Близькому Сході несе небезпеку світовій економіці

11 січня головний виконавчий директор Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що загострення конфлікту на Близькому Сході може мати наслідки для світової економіки

Про це вона заявила на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї, передає DW.

За її словами, загострення конфлікту на Близькому Сході може мати ширші наслідки.

Ця надзвичайна невизначеність посилює проблеми для економік, які все ще відновлюються після попередніх потрясінь. Подальше розширення конфлікту посилить економічний збиток. Крісталіна Георгієва Глава МВФ

Згідно з повідомленням, МВФ знизив свій прогноз зростання економіки Близького Сходу і Північної Африки з 3,4 до 2,9 відсотка, заявивши, що перспективи регіону вкрай невизначені через велику кількість ризиків, таких як поширення конфлікту у Газі на сусідні з Ізраїлем країни та атаки на судна в Червоному морі.

Moody's вперше знизило кредитний рейтинг Ізраїлю

Міжнародне рейтингове агентство Moody's понизило кредитний рейтинг Ізраїлю з A1 до А2. Це сталося вперше в історії країни.

Moody's знизило рейтинги Ізраїлю в іноземній та національній валютах до A2 з A1. Moody's також знизило пріоритетні незабезпечені рейтинги Ізраїлю в іноземній та національній валюті до А2 з А1, а також пріоритетні незабезпечені рейтинги шельфових облігацій в іноземній валюті та пріоритетні незабезпечені рейтинги програми MTN до A2 з A1. Прогноз "Негативний”.

Основною причиною зниження рейтингу стала війна Ізраїлю з ХАМАС, а також можливі політичні наслідки від цієї війни та удар по фінансовій системі Ізраїлю в результаті неї. Проблемним питанням є і тривалість конфлікту, оскільки вона сьогодні не зрозуміла.