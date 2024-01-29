Співробітники ООН брали участь у нападі ХАМАС на Ізраїль — Reuters

За інформацією представників ізраїльської розвідки, не менше 190 співробітників Агентства ООН для допомоги палестинцям (UNRWA) брали участь у нападі терористів палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Що відомо про причетніть представників ООН до ХАМАС

Журналісти видання посилаються на шестисторінковий звіт ізраїльської розвідки, у якому вказується, що усі вказані члени UNRWA належали до палестинських терористичних угруповань “Хамас” та “Ісламський джихад”.

У доповіді вказується, що не менше 11 співробітників агентства ООН належали одночасно до ХАМАС та Ісламського джихаду.

Ізраїльська розвідка також надає їхні імена та фото.

Зокрема, один з працівників UNRWA, який паралельно працював у навчальному закладі на території Сектора Гази, допоміг сину взяти у полон ізраїльтянку.

Один соцпрацівник вивіз до Гази тіло ізраїльського офіцера та координував рух терористів.

Ще один соцпрацівник був помічений у різанині в кібуці Беєрі, де вбили кожного десятого жителя.

Четвертий представник UNRWA був причетний до масових убивств на музичному фестивалі у Реїмі, де вбили понад 360 людей, і нападу на військову базу поруч.

У звіті сказано, що серед цих 190 палестинців є ліквідовані бійцями ЦАХАЛ — щонайменше двоє.

Що відомо про реакцію Ізраїля

Ізраїль офіційно надав дані про 12 співробітників Агентства ООН для допомоги палестинцям (UNRWA), які могли брати участь у нападі бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, коли вбили 1 тис 200 людей і 253 викрали і вивезли до сектору Гази.

Почалося розслідування. В UNRWA заявили, що звільнили підозрюваних, а в ООН пообіцяли покарати винних. Фінансування UNRWA на час розслідування призупинили.

Деякі країни призупинили фінансування Агентства ООН у секторі Гази. Співробітників підозрюють у нападі на Ізраїль США, Велика Британія, Австралія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Швейцарія та Німеччина. Євросоюз поки фінансування не зупиняє, але може за результатами розслідування.