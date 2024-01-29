Сотрудники ООН принимали участие в нападении ХАМАС на Израиль — Reuters

По информации представителей израильской разведки, не менее 190 сотрудников Агентства ООН для помощи палестинцам (UNRWA) участвовали в нападении террористов палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Что известно о причастности представителей ООН к ХАМАС

Журналисты издания ссылаются на шестистраничный отчет израильской разведки, в котором указывается, что все указанные члены UNRWA принадлежали к палестинским террористическим группировкам Хамас и Исламский джихад.

В докладе указывается, что не менее 11 сотрудников агентства ООН принадлежали одновременно к ХАМАС и Исламскому джихаду.

Израильская разведка также дает их имена и фото.

В частности, один из работников UNRWA, параллельно работавший в учебном заведении на территории Сектора Газы, помог сыну взять в плен израильтянку.

Один из соцработников вывез в Газу тело израильского офицера и координировал движение террористов.

Еще один соцработник был замечен в резне в кибуце Беери, где убили каждого десятого жителя.

Четвертый представитель UNRWA был причастен к массовым убийствам на музыкальном фестивале в Реиме, где убили более 360 человек, и нападению на военную базу рядом.

В отчете сказано, что среди этих 190 палестинцев ликвидированы бойцами ЦАХАЛ — по меньшей мере двое.

Что известно о реакции Израиля

Израиль официально предоставил данные о 12 сотрудниках Агентства ООН для помощи палестинцам (UNRWA), которые могли участвовать в нападении боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, когда убили 1200 человек и 253 похитили и вывезли в сектор Газа.

Началось расследование. В UNRWA заявили, что уволили подозреваемых, а в ООН пообещали наказать виновных. Финансирование UNRWA на время расследования было приостановлено.

Некоторые страны приостановили финансирование Агентства ООН в секторе Газа. Сотрудников подозревают в нападении на Израиль США, Великобритания, Австралия, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Швейцария и Германия. Евросоюз пока финансирование не останавливает, но может по результатам расследования.